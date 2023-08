Dopo il grande successo ottenuto in Germania, con oltre 17 milioni di spettatori, diventando la serie più vista dell’anno, approda su Rai 2 Il lato oscuro della mia famiglia, miniserie tedesca prodotta da ZDF (titolo originale Dear Vivi). I sette episodi sarnno trasmessi sul secondo canale dal 29 al 31 agosto in prima serata.



Un mix di fiction per la famiglia e thriller, scritta da Natalie Scharf e diretta da Nina Wolfrum, la serie narra la storia di una ragazza diciottenne, Vivi, chiamata a confrontarsi col più tremendo dei delitti che colpisce la sua famiglia, apparentemente perfetta.

Il lato oscuro della mia famiglia – Trama

Il padre di Vivi viene accusato dell’omicidio della mamma, proprio nel giorno del 44esimo compleanno della donna, e finisce in carcere. A lei spetta il compito di prendersi cura dei fratellini, combatte per avere l’affidamento, coadiuvata da Tim, agente di polizia e tra i primi a giungere sulla scena del crimine quando Anna, la madre di Vivi, è morta. La trama de Il lato oscuro della mia famiglia si intreccia tra scoperte, suspence, flashback e doppi giochi.

Il lato oscuro della mia famiglia – Cast

Julia Beautx è la protagonista della serie, Vivi Klettmann, studentessa del liceo che vive una vita normale fino al giorno che cambierà l’esistenza sua e dei suoi familiari. Gli altri attori che compongono il cast sono:

Torben Liebrecht

Maria Simon

Damian Hardung

Julius Nitschkoff

Ulrich Tukur

