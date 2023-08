Il prossimo 29 agosto sarà la data in cui Oppo lancerà in Cina il nuovo Find N3 Flip, ovvero l’attesissimo pieghevole a conchiglia che manterrà lo schermo verticale, ma porterà a bordo la prima tripla fotocamera nel segmento con tutti e tre gli obiettivi posizionati su un grande cerchio. Il dispositivo avrà anche il logo Hasselblad collocato sul modulo e raffigurato nel colore oro. Per giunta, l’evento di lancio vedrà anche il debutto dell’indossabile Oppo Watch 4 Pro. Oppo non ha rivelato molto sulle specifiche del nuovo device, poiché un telefono con questo fattore di forma è spesso pubblicizzato come un accessorio elegante e non un dispositivo mobile per il lavoro e l’intrattenimento. Ad ogni modo, è possibile notare che manterrà lo scanner di impronte digitali lateralmente ed incorporato nel tasto di accensione.

Molto probabilmente, il display continuerà ad essere di oltre 3 pollici. Un recente elenco di Geekbench suggerisce che il prossimo Oppo Find N3 Flip sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9200 abbinato a 12GB di RAM e 256 o 512GB di spazio di archiviazione, a seconda del modello prescelto da ogni utenti, ed al sistema operativo Android 13. Si vocifera anche che il sistema di telecamere sia stato aggiornato con una fotocamera principale Sony IMX890 da 50MP abilitata OIS, accompagnata da un sensore ultra-grandangolare IMX581 da 48MP e da un teleobiettivo IMX709 da 32MP con zoom ottico 2x.

Insomma, sapremo molto di più martedì 29 agosto. Intanto, Oppo ha anche confermato che il Watch 4 sarà lanciato insieme al Find N3 Flip. Le immagini condivise dall’azienda cinese rivelano un design curvo dello smartwatch, la disposizione dei pulsanti, il colore della cassa e le opzioni del cinturino. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

