Anche se la serie Samsung Galaxy S23 è spesso in prima pagina grazie all’aggiornamento beta One UI 6.0, non passerà molto tempo prima che i sequel gli rubino l’attenzione. Il colosso di Seul sta lavorando alla serie Samsung Galaxy S24, presumibilmente in uscita all’inizio del 2024. Poiché ci avviciniamo alla fine di agosto, siamo ora in grado di confermare alcune specifiche di archiviazione della prossima serie. Come riportato da “SamMobile“, i futuri top di gamma del colosso di Seul potrebbero non riservare sorprese per quanto riguarda lo spazio di archiviazione. Il modello Ultra raggiungerà 1TB di spazio di archiviazione. Possiamo anche confermare che il Samsung Galaxy S24 ed il Galaxy S24+ non potranno godere di questo lusso offrendo un massimo di 512GB di spazio di archiviazione, simile ai Samsung Galaxy S23 e S23+.

Anche se le opzioni di archiviazione potrebbero non differire molto l’anno prossimo, la serie Samsung Galaxy S24 potrebbe prendere le distanze dai modelli del 2023 in altri modi. Per cominciare, alcune voci suggeriscono che Exynos potrebbe tornare e che il Samsung Galaxy S24 non utilizzerà esclusivamente un chip Snapdragon. Altre voci dicono anche che i Samsung Galaxy S24 e S24+ avranno cornici piatte, mentre il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe vantare un telaio centrale in titanio ed un display piatto senza pixel che avvolgono i bordi laterali.

Alla fine, il colosso tecnologico coreano probabilmente vorrà impressionare i fan del Galaxy S con alcune modifiche al design e aggiornamenti hardware per la sua prossima serie, ma le capacità di archiviazione non saranno nulla di straordinario. Il produttore asiatico non ha rivelato alcun piano di rilascio per l’ammiraglia di punta che verrà, ma il trio sarà probabilmente annunciato in un nuovo evento Galaxy Unpacked a gennaio o febbraio. Il luogo dell’evento è sconosciuto. Il precedente Galaxy Unpacked, in cui sono stati svelati i telefoni pieghevoli di quinta generazione, si è svolto per la prima volta in Corea del Sud.

Continua a leggere su optimagazine.com