Gli scugnizzi per sempre continuano a vincere. Si è conclusa con grande successo la programmazione della docu fiction dedicata agli scugnizzi di Caserta che riuscirono nella straordinaria impresa di conquistare lo scudetto contro l’imbattibile Olimpia Milano. Una storia magnifica quella degli scugnizzi per sempre che nasce nel profondo Sud sportivo. Una storia che ha conquistato la platea televisiva affascinata da questa incredibile storia di un Davide minuscolo al cospetto dei Golia del basket del Nord.

Il sogno della famiglia Maggiò ha trasformato Caserta in una basket city dove tutto pulsava intorno alle vicende della Juve Caserta la locale formazione di basket. Già la Serie A1 era un lusso per Caserta. Immaginatevi l’idea di competere per il tricolore contro i blasonati club settentrionali. Eppure gli scugnizzi riuscirono nell’impresa come nell’impresa erano riusciti il capostipite Giovanni ed i Maggiò costruendo un palazzetto dello sport in cento giorni.

Il racconto di Rai Due e Rai Play è palpitante. La delusione per lo scudetto sfuggito per un soffio per ben due volte, il trionfo in Europa, la quinta drammatica partita a Milano che assegnò agli scugnizzi il tricolore. Uno scudetto casertano firmato dai tre scugnizzi cresciuti nel vivaio della Juve Caserta: Nando Gentile, Vincenzino Esposito e Roberto Donadoni. Bambini diventati uomini che , nel momento più drammatico della vicenda, furono preferiti al giocatore più amato dell’intesa storia cestistica casertana: Oscar Schmidt.

La dolorosa rinuncia al grande tiratore brasiliano lasciò la leadership ai tre giovanissimi casertani. Ed i tre scugnizzi non tremarono conquistando lo scudetto al termine di una drammatica serie contro Milano. La docu fiction Scugnizzi dedica quasi una puntata a quel momento cruciale. Addio al grande campione e spazio ai tre scugnizzi con polemiche enormi per la scelta di coach Franco Marcelletti e la decisione della società.

Polemiche e rimpianti che lo scudetto conquistato ed i tanti anni passati non hanno certo sopito rendendo ancora più affascinante la meravigliosa storia casertana. Per una volta gli scugnizzi hanno vinto. E per chi lo avesse perso, il docufilm è disponibile su Rai Play.

