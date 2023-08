Su Netflix è disponibile una nuova serie thriller che promette suspence e adrenalina. Parliamo di Who is Erin Carter?, fruibile in streaming dal 24 agosto con tutti e sette gli episodi.

La protagonista della serie, scritta da Rob Bullock e Jack Lothian, è interpretata da Evin Ahmad, già apprezzata su Netflix in The Rain.

Who is Erin Carter? – Trama

La domanda che si faranno tutti gli spettatori, fin dalle prime battute è, manco a dirlo, chi è in realtà Erin Carte? Erin è apparentemente un’insegnante britannica, madre, che vive una vita tranquilla in Spagna, dove si è trasferita. Tutto cambia, però, durante una rapina in un supermercato, quando la vera natura della donna comincia a manifestarsi. Qualcuno la riconosce e sostiene che Erin in realtà non è chi crede di essere. Lei, d’altra parte, farà di tutto per proteggere la sua identità e la sua famiglia.

La tranquilla vita di una donna britannica a Barcellona va fuori controllo quando una rapina a mano armata in un supermercato svela il suo segreto… e il suo passato violento. Sinossi ufficiale di Netflix

Who is Erin Carter – Cast

Oltre a Evin Ahmed, nel ruolo della protagonista, del cast principale fanno parte, tra gli altri: Sean Teale (The Gifted), Douglas Henshall (Shetland), Susannah Fielding (Assassinio sul Nilo), Charlotte Vega (Warrior Nun) e Indica Watson (Deep State).

Ecco il trailer ufficiale di Who is Erin Carter?

