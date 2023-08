Wilderness: Fuori Controllo è la nuova serie tv Prime Video che sarà disponibile a partire da settembre. La canzone di Taylor Swift ‘Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)’ sarà la traccia che accompagnerà i titoli di testa della produzione thriller Original britannica.

Il brano ri-registrato dell’album Reputation fa il suo debutto globale nel teaser trailer della serie. Wilderness: Fuori Controllo sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 15 settembre.

La trama della serie ruota intorno a un tradimento e una conseguente vendetta. Liv (interpretata da Jenna Coleman), dopo aver scoperto il tradimento, diventa la protagonista dei brutti sogni di Will (Oliver Jackson-Cohen) quando lo strazio lascia presto spazio a un’altra emozione: la furia. La coppia parte per il viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti su cui Liv ha fantasticato fin da piccola: dalla Monument Valley al Grand Canyon, passando per Yosemite, per finire con un weekend edonistico a Las Vegas dove liberarsi da polvere e sudore. Per Will è un’occasione per fare ammenda, mentre per Liv si apre uno scenario ben diverso: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo. Il luogo perfetto per vendicarsi. E’ proprio il caso di dire: Guarda che cosa le hai fatto fare…

La traccia di Taylor Swift ‘Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)’ è l’ultima novità per questo thriller psicologico guidato da un team tutto al femminile. La serie è creata da Marnie Dickens, basata sul romanzo di B.E. Jones, diretta da So Yong Kim e ha produttrice esecutiva Elizabeth Kilgarriff.

Nel cast di Wilderness su Prime Video anche Ashley Benson ed Eric Balfour. Di seguito il teaser trailer della serie thriller:

Continua a leggere su optimagazine.com.