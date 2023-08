Le perdite e le voci sul Samsung Galaxy S23 FE stanno emergendo ad un ritmo accelerato, il che indica che il telefono è in fase di preparazione per il rilascio al più presto possibile. Nella giornata di ieri il colosso di Seul ha svelato tutto su uno dei suoi portali ed oggi il Samsung Galaxy S23 FE è passato tramite il portale Bluetooth. Se ci fossero ancora dubbi, ecco i dettagli dei documenti Bluetooth elencati in giornata e che collegano il Samsung Galaxy S23 FE al numero di modello “SM-S711x”.

L’elenco Bluetooth include il Samsung Galaxy S23 FE sbloccato negli Stati Uniti (SM-S711U), il modello internazionale (SM-S711B), la versione canadese (SM-S711W) ed il dispositivo destinato ad essere messo in vendita in Cina, Taiwan e Hong Kong (SM-S7110). In teoria, questi recenti avvenimenti avvicinano il device al suo debutto sul mercato. Non ci sono informazioni ufficiali su quando il produttore asiatico potrebbe voler rilasciare il prossimo dispositivo Fan Edition. Già a giugno si vociferava che il colosso di Seul intendesse rilasciare il Samsung Galaxy S23 FE in mercati selezionati nel terzo trimestre del 2023, con un rilascio più ampio pianificato per il quarto trimestre del 2023 e perfino il primo trimestre del 2024.

Si dice che il Samsung Galaxy S23 FE sia alimentato dallo processore Snapdragon 8 Gen. 1 negli Stati Uniti e dal SoC Exynos 2200 nella maggior parte degli altri mercati (compreso quello europeo, che non dovrebbe fare eccezione in alcun modo). Altre indiscrezioni e voci suggeriscono un design piatto con ritagli circolari individuali per la fotocamera, simile al Samsung Galaxy S23. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

