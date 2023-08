Manca l’ufficialità ma emergono in rete i nomi dei docenti di Amici 2023. Un gradito ritorno e un saluto nel talent show di Maria De Filippi che quest’anno parte in anticipo. Il ritorno è quello di Anna Pettinelli, docente di canto, mentre Arisa saluta la produzione di Canale 5 per altre strade.

La cantante ha infatti scelto di abbandonare Amici per approdare in giuria in un altro talent show: si tratta della nuova edizione di The Voice Kids, che inizierà su Rai1 in autunno. Al suo posto, Maria De Filippi ha richiamato Anna Pettinelli, pare. D’obbligo restare col dubbio dal momento che la produzione del programma non ha ancora confermato i nomi del cast di docenti di Amici 2023.

Le indiscrezioni emerse in queste ore sono state riportate da Dagospia che anticipa il ritorno di Anna Pettinelli in cattedra, dopo la pausa dello scorso anno.

Fronte canto, resterebbe invariato il resto del corpo docenti. Sarebbero confermati quindi sia la prof. Lorella Cuccarini che il prof. Rudy Zerbi, ormai presenze fisse nel talent show Mediaset. Fronte ballo, invece, sembra sia stato confermato Raimondo Todaro, a dispetto delle recenti voci sul presunto abbandono.

Intanto, sui profili social di Amici vengono rilanciati i casting. Sono infatti attive le selezioni per la nuova classe di cantanti e di ballerini che vedremo a partire da settembre su Canale 5 e la produzione è al lavoro per scegliere i personaggi e i talenti che si daranno battaglia a suon di passi di danza e di acuti di canto.

C’è grande attesa per la prima puntata di presentazione della classe di Amici 2023.