Il Motorola Edge 40 Neo andrà ad aggiungersi alla serie Edge 40. Di recente, lo smartphone è stato “fortuitamente” elencato in Amazon Italia, che ne ha rivelato i prezzi e le specifiche tecniche. Motorola potrebbe lanciare lo smartphone il 15 settembre nei mercati globali. Inoltre, il device ha ricevuto la certificazione TDRA. Il tipster Abhishek Yadav, che ha condiviso l’elenco di Amazon, ha dichiarato che la società statunitense non lancerà lo smartphone in India.

Lo smartphone è stato individuato nell’elenco GeekBench: è emerso che il device disporrà di un processore un ARM v8 octa-core con una velocità di clock di 2.50GHz. Lo smartphone ha ottenuto 3559 punti nei test single-core e 8508 punti nei test multi-core. Il SoC, che dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 1050, si accoppia con grafica GPU Mali-G610 MC3 abbinato a 8GB RAM e spazio di archiviazione fino a 256GB di memoria UFS 3.1, processo a 6nm, e funziona sul sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola. Il prossimo smartphone Edge 40 Neo avrà il nome in codice manaus. Per quanto riguarda le presunte specifiche tecniche, il device dovrebbe presentare un display pOLED a 6 bit con risoluzione FullHD+ (2400 × 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 144Hz.

ARTICOLI CORRELATI

Quanto al comparto fotografico, il prossimo Motorola Edge 40 Neo sfoggerà un sensore primario OIS da 50MP e un ultra-grandangolare da 13MP, mentre la fotocamera selfie è da 32MP. Il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68W. Quanto a connettività, il telefono offrirà Dual SIM (Nano + eSIM), 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Il device sarà, inoltre, resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68) e dotato di sicurezza ThinkShield, del lettore di impronta digitale in-display, di un altoparlante stereo con Dolby Atmos e di una porta USB 2.0 Type-C. L’elenco GeekBench dello smartphone non rivela altre specifiche del dispositivo in arrivo. Un precedente rapporto ha rivelato che il Motorola Edge 40 Neo costerà 399 euro per la variante di fascia alta con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Continua a leggere su optimagazine.com