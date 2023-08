Con L’Aiuto del Cielo su conclude su Canale5: stasera, 25 agosto, va in onda quello che è sia finale di serie che finale di stagione.

Trasmessa in sei episodi dal 2020 al 2023, la storia di Con L’aiuto del Cielo segue quella di Clement, un 33enne che ha trascorso tutta la sua vita in un monastero e conosce il mondo moderno solo attraverso i libri dei corsi che ha seguito all’università. Rimasto orfano, fu adottato dall’amministratore del monastero e portato sotto l’ala di frate Benedetto. Quando quest’ultimo viene trovato assassinato, Clement aiuta Elli Taleb, capitano di polizia atea, a risolvere il caso. Facendo da guida a questo singolare ispettore, una donna che cresce da sola le sue tre sorelle, Clément scoprirà il mondo esterno al monastero e i segreti del suo passato.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 1×05 dal titolo La belladonna, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre Mathias sta consegnando i prodotti freschi dell’orto di Valmagne a un ristorante nell’entroterra di Montpellier, il proprietario si imbatte nel corpo senza vita di un aiuto cuoco che galleggia nella piscina. Incaricata delle indagini, Elli scopre che la causa del decesso e’ un avvelenamento. Deve districarsi tra i legami tra le due sorelle proprietarie del ristorante e affrontare la presenza di Antoine, il suo amore d’infanzia. Nel frattempo, Clement fa progressi nella ricerca della verità sull’identità dei suoi genitori.

A seguire, l’episodio 1×06 intitolato Anima persa:

Il caposquadra incaricato di supervisionare i lavori di ristrutturazione dei Compagnons du devoir viene ritrovato senza vita nell’Abbazia di Valmagne, evidentemente vittima di una caduta le cui circostanze rimangono misteriose. Elli, tornata sul posto, si trova immersa in una complessa indagine che le impone di stabilire se si tratta di suicidio o di omicidio. Già turbato dal recente incontro con i suoi genitori biologici, Clement affronta il tragico evento con un misto di stupore e sgomento.

Nel cast di Con L’Aiuto del Cielo: Sabrina Ouazani nel ruolo del Capitano Elli Taleb; Mathieu Spinosi è Clément; Jérôme Robart è il Tenente Franck Gallois; Christian Rauth è Mathias; Myriam el Ghali-Lang è Bérénice; Siham Falhoune è Maryam; Kélia Millera è Noémie.

La seconda stagione di Con L’Aiuto del Cielo non ci sarà. Lo scorso luglio, France 3 ha annunciato che la serie si sarebbe conclusa dopo sei episodi. Il problema maggiore, come ha spiegato Anne Holmes, direttrice di fiction a France Télévisions, era mescolare l’elemento poliziesco con quello religioso. Una formula originale ma che non ha ripagato. Il canale francese ha quindi preferito chiudere la serie, preferendo concentrarsi su nuove serie tv.

L’appuntamento con il finale di Con L’Aiuto del Cielo è per stasera alle 21:20 su Canale5.

