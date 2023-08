L’app Lidl Plus è di certo irrinunciabile per gli acquirenti del noto marchio della grande distribuzione presente in Italia. Per ottenere coupon e dunque sconti in cassa ad ogni spesa, lo strumento per smartphone si rivela essenziale e insostituibile. Anche ai meno inclini alla tecnologia converrà dunque dotarsi del tool e prenderci confidenza, almeno se si vorrà risparmiare sugli acquisti in molte occasioni (oltre che beneficiare di altri servizi aggiuntivi).

Funzionamento

L’app Lidl Plus è disponibile sul Play Store per dispositivi Android così come su App Store Apple per iPhone e iPad. Lo strumento è del tutto gratuito e come poteva essere altrimenti, visto che si propone come tool promozionale del brand, con l’intenzione di stimolare gli acquisti dei clienti. Al primo accesso, vengono richieste una serie di autorizzazioni come quelle relative alla geolocalizzazione per poter individuare più facilmente uno store fisico Lidl nelle vicinanze. Una registrazione con account personale, almeno sulla carta, non è obbligatoria. Tuttavia, senza autenticazione non sarà possibile accedere a buona parte dei benefici dell’applicazione, compresa la fondamentale attivazione di coupon e sconti.

La home dell’app Lidl Plus include una serie di schede che si riferiscono alle principali iniziative commerciali della catena, magari anche a speciali concorsi in atto. Subito in bella evidenza con pulsante blu, c’è l’accesso alla card virtuale Lidl Plus. Quest’ultima non è altro che una carta fedeltà che può essere passata in cassa ad ogni acquisto. Ad essa sono associati gli sconti dei coupon attivati, gli eventuali punti accumulati proprio con gli scontrini: questi ultimi danno pure diritto alla ricezione di specifici premi (iniziativa di seguito riportata).

Il maggiore utilizzo che si fa dell’app Lidl Plus è di certo quello per l’attivazione di coupon. Si tratta di sconti settimanali su determinati prodotti che vanno attivati all’interno dello strumento, nell’apposita sezione. Solo in questo modo, proprio in cassa e presentando la già menzionata card Lidl Plus a schermo, si ha la certezza di veder applicato il minor costo ad un prodotto appunto. Altra iniziativa solo accennata in precedenza è quella denominata Coupon Plus. Ad ogni certa quantità di spesa registrata con la carta fedeltà presentata al cassiere in negozio, i clienti hanno diritto a dei punti e dunque a prodotti omaggio di varia natura. I premi garantiti aumentano di valore in maniera progressiva rispetto alla spesa sostenuta.

L’app Lidl Plus persegue anche un suo obiettivo informativo. Tutti i volantini della catena sono raccolti nella specifica sezione presente nel menù principale dell’app appunto. Si tratta della versione digitale delle brochure che arrivano anche nelle abitazioni, ma anche di quelle speciali abbinate a determinate vendite e ancora quelle dei servizi Lidl Viaggi. Una non meno importante sezione del tool è quella relativa alla raccolta degli scontrini digitali. Sempre passando la fidelity card Lidl Plus in cassa per gli acquisti, ogni ricevuta della spesa va a cumularsi nella scheda “Scontrini” e può essere inclusa anche in un elenco di preferiti.

Usabilità

L’app Lidl Plus è senz’altro stata progettata per incrementare gli acquisti dei clienti in negozio. Sulla base di questa sua specifica natura, presenta numerosi sezioni, banner, annunci. L’esperienza di utilizzo potrebbe dunque sembrare un po’ confusionaria, almeno in un primo momento e prima di aver preso dimestichezza con tutti i suoi strumenti.

All’interno dell’app Lidl Plus, nella sezione Altro, è il caso di prestare attenzione alla gestione del proprio account, soprattutto ai permessi relativi alla ricezione di notifiche commerciali. Lo strumento rischia di essere troppo invasivo, ad esempio, se si autorizzano tutte le modalità di ricezione di news promozionali (SMS, mail, notifiche push). L’utilizzo dello strumento commerciale dovrebbe dunque essere particolarmente consapevole da parte degli utenti, per evitare di disinstallarlo solo nel giro di qualche giorno.

