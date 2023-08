Dopo la presentazione del Redmi K60 Ultra in Cina, durante la conferenza dello scorso 14 agosto, adesso Xiaomi è pronta a lanciare la sua versione globale, che sarebbe conosciuta come Xiaomi 13T Pro e che dovrebbe arrivare già dal prossimo 1 settembre. Il nuovo smartphone sarebbe apparso in alcuni rendering trapelati in Rete. Anche se il device assomiglia tanto al Redmi K60 Ultra, la recente perdita suggerisce che le fotocamere saranno più potenti. Lo smartphone arriverà nelle opzioni di colore nero e blu con un’isola quadrata della fotocamera; il primo colore sotto un pannello di vetro mentre il secondo sfoggerà un design in un materiale particolare.

Per quanto riguarda le presunte specifiche tecniche, il prossimo Xiaomi 13T Pro dovrebbe presentare: un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K (446 ppi), una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e 2.600 nit di luminosità massima. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 9200+, come già visto su Geekbench all’inizio di questo mese di agosto, abbinato a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Circa il comparto fotografico, il nuovo smartphone del colosso cinese dovrebbe sfoggiare sul retro una fotocamera Leica principale con sensore Sony IMX707 da 50MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3X e un sensore ultra-grandangolare da 13MP. Davanti si parla di una fotocamera selfie con sensore Sony IMX596 da 20MP con apertura f/2.2.

Lo Xiaomi 13T Pro dovrebbe integrare una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W. Lato software il device lavorerà sul sistema operativo Android 13 e interfaccia MIUI 14. Quanto a connettività, lo smartphone offrirà 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC e GPS; a mancare saranno, invece, uno slot micro SD o un jack audio da 3,5mm. Un’indiscrezione ha suggerito che Xiaomi potrebbe lanciare il 13T Pro il 1 settembre, staremo a vedere.

