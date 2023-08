Entro la fine del mese di agosto in corso, il noto produttore cinese dovrebbe lanciare in Cina il Realme GT 5. I trascorsi rumors hanno già rivelato le specifiche chiave dello smartphone, ma adesso un nuovo rendering è emerso su Weibo grazie all’affidabile tipster Digital Chat Station, che ha rivelato il design frontale del telefono nel modo più chiaro possibile. Dall’immagine trapelata si può notare che il display punch-hole del Realme GT 5 sarà circondato da cornici ultrasottili, oltre alla presenza di uno slot SIM, di un microfono, di una porta USB-C e di una griglia dell’altoparlante nella parte inferiore del device.

Il nuovo Realme GT 5 non avrà un telaio di plastica, ma metallico. Il tipster DCS pare abbia paragonato lo smartphone al OnePlus Ace 2 Pro, di recente presentato, ed al Redmi K60 Ultra. Il leaker ha anche detto che la trama del pannello posteriore risulterà migliore rispetto a quella della maggior parte dei dispositivi di punta. Come già sappiamo dai recenti rumors, il nuovo telefono del produttore cinese sarà dotato di un display OLED da 6,74 pollici che offre una risoluzione 1.5K. Come confermato precedentemente da DCS, il Realme GT 5 sarà annunciato questo mese in Cina. Per il momento, non ci sono notizie sulla disponibilità globale del dispositivo.

Inoltre, il Realme GT 5 dovrebbe arrivare in due varianti di batteria, ossia: un’opzione da 4600mAh con ricarica rapida da 240W e una variante da 5200mAh con ricarica da 150W. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 abbinato a un massimo di 24GB di RAM LPDDR5x e fino a 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Quanto al comparto fotografico, il device verrà fornito con una fotocamera frontale da 16MP e un modulo sul retro a tripla fotocamera da 50MP (Sony IMX890), un sensore da 8MP e uno da 2MP.

