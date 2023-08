Gira sui social la notizia dell’uomo licenziato dopo aver cantato al concerto di Taylor Swift, una delle sue artiste preferite. Occorre qualche doverosa precisazione sui fatti.

Innanzitutto è necessario chiarire che l’uomo in questione non era uno spettatore qualunque bensì un addetto alla sicurezza. In questi casi, si chiede agli addetti alla sicurezza di evitare ogni fonte di distrazione per mantenere la concentrazione massima sullo svolgimento dell’evento dal punto di vista tecnico con il fine di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Cantare al concerto di Taylor Swift ha rappresentato quindi un motivo di distrazione per l’addetto alla sicurezza. Ma c’è di più.

Calvin Denker, questo il nome del lavoratore, non si è solo limitato ad intonare qualche verso. Ha chiesto ripetutamente ai fan delle prime file di inviargli le foto che lo raffigurassero insieme alla cantante. Gli addetti alla sicurezza, infatti, non possono scattare foto né fare video ai concerti degli artisti per cui prestano servizio. Sono inoltre costretti a dare le spalle al palco per monitorare il pubblico presente.

L’addetto alla sicurezza, dunque, ha distribuito ingegnosi bigliettini ai fan delle prime file dove chiedeva loro di inviargli al suo numero di telefono le foto che lo ritraessero insieme all’artista. Nello specifico: quando Taylor Swift sarebbe passata alle sue spalle, sarebbe stata cosa gradita scattare una foto per inviargliela.

Una richiesta accolta dai fan dell’artista, un po’ meno dalla società responsabile della sicurezza ai concerti, che non ha per niente apprezzato la condotta da “fan” dell’addetto alla sicurezza. L’uomo è stato quindi licenziato ma giura che la sua condotta discutibile non ha impattato in alcun modo sulle sue mansioni: “Mi sono assicurato che Taylor Swift fosse al sicuro e che tutti i fan si divertissero”, ha precisato.