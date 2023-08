Nome: Khabane Serigne

Cognome: Lame

Anno di nascita: 2000

Città: Chivasso (TO)

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Influencer

Chi è Khaby Lame

Khaby Lame è un influencer e tiktoker senegalese naturalizzato italiano nato a Dakar il 9 marzo 2000. Si è trasferito con la sua famiglia a Chivasso, in provincia di Torino, quando aveva un anno. Ha lavorato come operaio in uno stabilimento metalmeccanico fino al marzo 2020, quando è stato licenziato a causa della pandemia di Covid-19.

Dopo il licenziamento si è iscritto alla piattaforma TikTok. Nei primi contenuti pubblicava contenuti dedicati al gaming e balletti. La sua popolarità è cresciuta vorticosamente quando ha iniziato a creare reaction ai video di life hack resi complessi dagli altri content creator. Khaby Lame mostrava la stessa operazione ma in maniera più semplice (sbucciare una mano con le mani, ad esempio, anziché ricorrere a strumenti inutili).

Con il suo stile semplice e universale ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, raggiungendo oltre 100 milioni di follower su TikTok e diventando l’utente più seguito al mondo su questa piattaforma dal 23 giugno 2022.

Collaborazioni e vita privata

Oltre a TikTok, Khaby Lame ha un seguito titanico anche su Instagram, dove ha superato gli 80 milioni di follower. Ha collaborato con artisti internazionali come J Balvin, Skrillex e Will Smith, e ha partecipato a eventi prestigiosi come il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia. Ha anche firmato una partnership con Hugo Boss e ha prestato la sua immagine per il fumetto Super Easy, edito da Mondadori.

Khaby Lame vive a Milano con il suo agente e la sua fidanzata Zaira, una studentessa di medicina originaria del Marocco. Il 17 agosto 2022 ha ottenuto la cittadinanza italiana, dopo averla richiesta nel 2019. È considerato un simbolo della generazione Z. Il suo patrimonio netto è stimato tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari.

