Le foto che immortalano Kanye West a Firenze con la moglie Bianca Censori stanno facendo il giro del web. Il rapper e imprenditore statunitense ha cercato di camuffarsi per tenersi lontano da occhi e obiettivi indiscreti – fallendo – coprendosi il volto in un un look total black mentre sorseggiava dell’acqua da una bottiglietta per le vie della città.

Accanto a lui la sua fashion designer, Bianca Censori, da tempo al suo fianco dopo lo split tra il rapper e Kim Kardashian. Se da una parte Kanye West ha sfoggiato un coraggioso completo che gli copriva il volto nonostante la canicola che in questi giorni sta arroventando l’Italia, dall’altra Bianca Censori si è fatta notare per il suo outfit al limite massimo del nude look: il completo è attillato e dello stesso colore della sua pelle, una scelta che – secondo il Daily Mail – avrebbe fatto storcere il naso a molti residenti che avrebbero chiesto alle autorità di intervenire contro la donna con una multa per “atti contrari alla pubblica decenza“.

La città d’arte toscana non è certo una scelta casuale: nel 2014 Firenze era stata il nido d’amore per il matrimonio tra Ye e Kim Kardashian, e il nuovo approdo di West nella culla del Rinascimento insieme alla nuova fiamma ha tutta l’aria di essere la potenziale chiusura di un cerchio.

In un video pubblicato da Whoopsee, inoltre, vediamo la coppia rilassata e ridente all’interno di un locale, questa volta con Kanye West a volto scoperto. Non ci sono più dubbi: Ye è di nuovo a Firenze probabilmente per ricostruire il suo privato fortemente puntellato di insuccessi e polemiche, specialmente per i suoi interventi antisemiti.

In Italia, del resto, Kanye West e Bianca Censori si stanno trattenendo da tempo per questioni legate al marchio Yeezy.

Continua a leggere su optimagazine.com