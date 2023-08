Il colosso di Seul ha lavorato duramente per elevare il suo ecosistema Galaxy in modo che tutti i suoi dispositivi possano funzionare insieme senza problemi. Come riportato da “SamMobile“, l’azienda asiatica ha migliorato significativamente l’ecosistema e la sua ultima linea di dispositivi può offrire il modo migliore per sfruttare questo ecosistema. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è in una classe a sé stante e mette a frutto la pura potenza che ha sotto il cofano consentendo di sfruttare al meglio l’ecosistema Galaxy.

La funzione Quick Share sugli ultimi dispositivi del produttore asiatico come i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Tab S9 Ultra è più veloce che mai e vi permette di spostare file di grandi dimensioni tra il vostro telefono, tablet o notebook Samsung in pochi secondi. Un video catturato sul vostro telefono viene condiviso senza problemi sul tablet per le modifiche prima di essere caricato (non potrebbe essere più facile). Con il collegamento a Windows sul vostro Samsung Galaxy Z Fold 5, sarà anche possibile accedere da remoto a molte funzionalità dello smartphone su un notebook Samsung, permettendo di inviare messaggi di testo e sfogliare la memoria del telefono dal PC. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 supporta anche la funzione Auto Switch grazie alla quale alcuni auricolari wireless Galaxy Buds possono passare automaticamente da un dispositivo Samsung all’altro. Se state guardando qualcosa sulla vostra TV Samsung e c’è una telefonata in arrivo, il Samsung Galaxy Z Fold 5 si connetterà automaticamente alle Buds, consentendo di accettare la chiamata senza nemmeno dover toccare il telefono.

“Trova il mio telefono” è una funzionalità importante dell’ecosistema Galaxy di Samsung e con essa potete utilizzare dispositivi come modelli Galaxy Watch selezionati per localizzare un telefono smarrito. Potete persino utilizzare un Galaxy Watch per scattare foto sul Samsung Galaxy Z Fold 5 completamente a mani libere utilizzando la funzione remota. Tutto questo, e altro ancora, sarà a vostra disposizione una volta che vi unirete all’ecosistema Galaxy acquistando il Samsung Galaxy Z Fold 5.

