Tra sei mesi, il produttore asiatico dovrebbe presentare la serie Samsung Galaxy S24. Si prevede che i telefoni di prossima generazione della gamma Galaxy S offriranno fotocamere migliorate, schermi più luminosi e processori più veloci. Mentre alcune informazioni sui display dei Samsung Galaxy S24 e S24+ sono state rivelate in precedenza, ora sono trapelate alcune curiosità sul display del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Secondo un informatore di nome itnyang (@hyacokr_itnyang), il dispositivo avrà un display capace di raggiungere una luminosità di picco fino a 2200 nit. Tuttavia, l’affidabile informatore Ice Universe (@UniverseIce) ha risposto affermando che il livello di luminosità sarà addirittura superiore a 2200 nit. Tuttavia, l’azienda asiatica potrebbe non lanciare il telefono con livelli di luminosità così elevati per diversi motivi e uno di questi potrebbe essere il consumo energetico. È stato rivelato pochi giorni fa che il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà un nuovo pannello OLED chiamato internamente M13 costruito con materiali più recenti che aiutino il display a raggiungere livelli di luminosità di picco fino a 2500 nit. Questo è lo stesso pannello utilizzato nella linea Apple iPhone 15 Pro e OPPO Find X6 Pro. L’iPhone 15 Pro Max raggiunge fino a 2000 nit, mentre l’OPPO Find X6 Pro arriva fino a 2500 nit in determinati scenari. Tuttavia, Samsung potrebbe limitare i livelli di luminosità di picco a 2200 nit.

Si dice inoltre che il Samsung Galaxy S24 Ultra disporrà di una fotocamera posteriore primaria da 200MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x ed un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 10x. Sul lato anteriore, probabilmente presenterà la stessa fotocamera selfie da 12MP utilizzata nel suo predecessore. Si dice che il telefono sarà dotato di una batteria da 5000mAh con ricarica rapida fino a 45W. Alcune unità del modello Samsung Galaxy S24 potrebbero utilizzare il chip Exynos 2400, mentre altre potrebbero il chip Snapdragon 8 Gen. 3. Entrambi i chip saranno forse realizzati utilizzando il processo a 4nm di TSMC.

