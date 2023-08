Nome: Gianmarco

Cognome: Tamberi

Anno di nascita: 1992

Città: Civitanova Marche (Macerata)

Categoria: Salto in alto

Chi è Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi è un altista italiano, nato a Civitanova Marche (Macerata) il 1° giugno 1992. Figlio dell’ex saltatore Marco Tamberi, ha iniziato a praticare l’atletica leggera a 15 anni, seguendo le orme del padre.

Tamberi ha ottenuto la sua prima medaglia internazionale nel 2011, vincendo il bronzo agli Europei juniores di Tallinn con la misura di 2,25 m. Nel 2012 ha partecipato ai suoi primi Giochi olimpici a Londra, dove si è classificato sesto con 2,29 m. Nello stesso anno ha stabilito il suo primato personale di 2,31 m ai campionati italiani di Bressanone.

Nel 2016 ha vissuto la sua stagione migliore, vincendo il titolo mondiale indoor a Portland con 2,36 m e il titolo europeo a Amsterdam con 2,32 m. Ha anche migliorato il record italiano sia all’aperto che indoor, portandolo a 2,39 m e 2,38 m rispettivamente. Tuttavia, si è infortunato gravemente alla caviglia destra durante il meeting di Monaco di Baviera, compromettendo la sua partecipazione ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro.

Dopo un lungo periodo di riabilitazione, Tamberi è tornato a competere nel 2017, ma senza raggiungere i livelli precedenti. Nel 2018 ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali indoor di Birmingham con 2,33 m.

Nel 2019 ha riconquistato il titolo europeo indoor a Glasgow con 2,32 m e si è qualificato per i Giochi olimpici di Tokyo. Nel 2020 ha vinto la medaglia d’oro olimpica nella sua specialità con la misura di 2,37 m, ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim.

Nel 2023 ha confermato il suo stato di forma, vincendo la medaglia d’oro ai Mondiali indoor di Budapest con 2,36 m, davanti allo statunitense JuVaughn Harrison e allo stesso Barshim. Ha anche vinto la Diamond League di Zurigo con 2,34 m.

La barba a metà

Tamberi è noto per il suo look eccentrico e per il suo soprannome Half-shave (mezza-barba), dovuto al fatto che si rade la barba su una sola guancia prima delle finali. La scelta è dovuta a un insegnamento del padre.

Ha anche l’abitudine di portare con sé un peluche a forma di leone chiamato Leoncino.

