Da giovanissimo si è buttato nel mondo dell’atletica per poi trionfare nelle più importanti competizioni internazionali. Oggi è un punto di riferimento per lo sport italiano, e la sua personalità è sbarcata anche in televisione. Ma chi è Alex Schwazer?

Chi è Alex Schwazer

Alex Schwazer è un marciatore italiano nato a Vipiteno (Bolzano) il 26 dicembre 1984. Si è avvicinato all’atletica leggera a 15 anni, passando dalla corsa alla marcia nella categoria allievi. Ha gareggiato per il Centro Sportivo Carabinieri fino al 2012, allenato dal campione mondiale Michele Didoni.

Schwazer ha conquistato la sua prima medaglia internazionale nel 2005, vincendo il bronzo nella 50 km ai Mondiali di Helsinki. Ha migliorato il record italiano della specialità nel 2007, portandolo a 3h36’04”. Nello stesso anno ha ottenuto un altro bronzo ai Mondiali di Osaka.

Il suo momento di gloria è arrivato nel 2008, quando ha vinto l’oro olimpico nella 50 km a Pechino, con il tempo di 3h37’09”. Ha dedicato la vittoria alla sua fidanzata, la pattinatrice Carolina Kostner.

Le accuse di doping

Nel 2012, alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, Schwazer è stato trovato positivo all’EPO e squalificato per tre anni e mezzo.

Nel 2015 ha deciso di tornare a gareggiare dopo aver scontato la squalifica. Ha vinto i Campionati italiani nella 50 km e si è qualificato per le Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Nel 2016, però, è stato nuovamente accusato di doping, questa volta per testosterone. Schwazer ha negato ogni responsabilità e ha sostenuto di essere vittima di una manipolazione dei campioni. La giustizia italiana ha archiviato il caso nel 2021, ma la giustizia internazionale e l’Agenzia mondiale antidoping non hanno accettato la decisione e hanno confermato la squalifica fino al 2024.

Il Grande Fratello

Schwazer non ha rinunciato al suo sogno olimpico e ha continuato ad allenarsi.

Nel 2023 è stata annunciata la sua partecipazione al reality show Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, con la condizione di potersi allenare ogni giorno. Il suo obiettivo è qualificarsi per i Giochi di Parigi del 2024.

