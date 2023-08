Sta arrivando proprio in questi minuti, qui in Europa, uno strano aggiornamento per il Samsung Galaxy S22 che sulla carta potrebbe fare effettivamente la differenza per il pubblico, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Cosa sappiamo ad oggi del pacchetto software di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte? Dopo esserci soffermati su specifiche offerte focalizzate sulla serie in questione, come avrete notato con il nostro ultimo articolo a tema, effettivamente ci sono degli aspetti che creano non poca confusione tra i possessori del device.

Tutto da decifrare il nuovo grosso aggiornamento per il Samsung Galaxy S22 a fine agosto in Europa

Vedere per credere quanto riportato poco fa da SamMobile, secondo cui proprio nella mattinata di martedì sarebbe scattata la distribuzione di un nuovo aggiornamento concepito per i possessori di un Samsung Galaxy S22. Si tratta di un pacchetto software che risulta disponibile in Europa ed è un rilascio bello pesante, se pensiamo che abbiamo toccato la soglia di 1,8 GB. Allo stesso tempo, il registro delle modifiche di Samsung per l’aggiornamento non ci dice cosa contenga effettivamente. Insomma, i punti di domanda sono tanti al momento della pubbliczione del nostro pezzo.

A detta della fonte, al momento non sono state trovate modifiche o aggiunte evidenti. In particolare, la visualizzazione multipla e la finestra pop-up funzionano ancora come prima di questo aggiornamento e non è disponibile una nuova opzione di zoom 2X per l’app Fotocamera. Al momento, il nuovo upgrade sembra abbastanza grande da poter essere considerato una versione principale di One UI, ma non è possibile trovare funzionalità di One UI 5.1.1.

Resta dunque un nodo da sciogliere questo inaspettato upgrade per i possessori del Samsung Galaxy S22.

Continua a leggere su optimagazine.com