Molti appassionati di telefoni pieghevoli che seguono il mercato emergente da quando il colosso di Seul ha annunciato il Galaxy Fold originale hanno chiesto a gran voce un prezzo entry-level inferiore. La serie Galaxy Z Flip ha affrontato questo problema in una certa misura, soprattutto perché i telefoni Flip sono diventati più convenienti anno dopo anno fino a raggiungere la soglia dei 999 dollari. Tuttavia, i telefoni pieghevoli Samsung rimangono premium per definizione, ma alcune persone continuano a sperare in una barriera di ingresso inferiore. Secondo una nuova indiscrezione, il produttore sudcoreano potrebbe rendere i telefoni pieghevoli più convenienti a partire dal prossimo anno.

L’azienda asiatica potrebbe presumibilmente concentrarsi sulla famiglia di dispositivi Fan Edition. Una volta che il Samsung Galaxy S23 FE sarà attivo, la società annuncerà costantemente più prodotti Fan Edition ogni anno. Come riportato da “SamMobile“, la stessa voce (tramite @Tech_Reve) afferma che i telefoni pieghevoli faranno parte di questa nuova strategia incentrata sulla FE. Il colosso di Seul ha grandi progetti per la sua tecnologia pieghevole.

Per quanto riguarda i telefoni pieghevoli più economici, l’OEM asiatico non ha detto nulla, ma nuove voci suggeriscono che la società rilascerà un dispositivo Galaxy Z Fan Edition dopo che i Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 saranno disponibili tra un anno. Quanto può essere accurata questa voce? È difficile da dire, quindi prendetelo con un pizzico di sale. Da un lato, il colosso di Seul sta chiaramente lavorando per espandere la sua famiglia di dispositivi Fan Edition, non solo attraverso il Samsung Galaxy S23 FE, ma anche i presunti tablet Galaxy Tab S9 FE e Tab S9+ FE. Nel frattempo, il produttore asaitico scommette anche su grandi display pieghevoli. Mettendo insieme due più due, potrebbe non essere difficile immaginare che il marchio FE si espanda per includere telefoni pieghevoli.

