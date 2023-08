Loki, WandaVision e The Mandalorian usciranno in 4K UHD e Blu-ray. E’ la prima volta che accade per alcune delle serie Disney+ di successo, che potranno quindi essere viste al di fuori della piattaforma di streaming.

Un vero affare per i collezionisti ma soprattutto per i fan dei tre show, che potranno toccare con mano i loro cofanetti.

Stando ai primi dettagli, Loki uscirà il 26 settembre e sarà la prima ad essere rilasciata. Una strategia di marketing furba che anticipa il debutto della seconda stagione, il 6 ottobre su Disney+. Così i curiosi potranno guardare per la prima volta la serie tv, mentre i fan potranno rinfrescare la memoria in attesa dei nuovi episodi. Rivedremo Loki, il dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston, in un’avventura a spasso nel tempo grazie a un’organizzazione segreta che si occupa di controllare l’universo Marvel.

WandaVision uscirà il 28 novembre e nell’edizione in 4K UHD e Blu-ray ci saranno anche dei contenuti extra mai mostrati finora su Disney+. Elizabeth Olsen e Paul Bettany (entrambi nominati agli Emmy per i loro ruoli) riprendono i panni di Wanda Maximoff e Visione in una bizzarra avventura. I neo sposi vivono una vita idilliaca attraverso varie epoche televisive. Ma ben presto inizieranno a sospettare che ci sia qualcosa che non vada, e che niente di tutto ciò possa essere reale.

Le prime due stagioni di The Mandalorian saranno disponibili sia su 4K UHD che su Blu-ray il 12 dicembre. La prima serie legata al franchise di Star Wars segue le gesta eroiche di Din Djarin (Pedro Pascal), un cacciatore di taglie solitario che si guadagna da vivere in giro per la galassia. La sua vita cambia radicalmente dopo l’incontro con il Bambino, un cucciolo della stessa specie del Maestro Yoda, che invece di consegnarlo a un ex ufficiale imperiale, decide di proteggerlo come fosse suo figlio.

