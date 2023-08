Il 14 settembre debutta su Netflix “Le vedove del giovedì”, thriller drammatico ispirato all’omonimo libro della scrittrice argentina Claudia Pineiro, che ne ha curato la scrittura e la regia.

Il romanzo è ambientato in un lussuoso residence alle porte di Buenos Aires in cui vivono alcune tra le famiglie più facoltose della città. Le donne trascorrono il tempo tra cene e club esclusivi, finché la crisi economica non minerà anche questo paradiso artificiale.

Le vedove del giovedì – Trama

Stando alla sinossi ufficiale sul sito di Netflix, la serie ripercorre la storia di Teresa, che trova suo marito e i suoi due migliori amici morti. L’evento scuote la comunità in cui la donna vive. “Man mano che la verità viene alla luce, anche i segreti oscuri verranno alla luce”.

Le vedove del giovedì – Cast

Gli interpreti principali che compongono il cast de le vedove del giovedì sono:

Omar Chaparro

Cassandra Ciangherotti

Irene Azuela

Juan Pablo Medina

Zuria Vega

Alfonso Bassave

Pablo Cruz Guerrero

Sofía Sisniega

Mayra Hermosillo

Gerardo Trejoluna

Claudette Maillé

Continua a leggere Optimagazine