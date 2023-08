Un incidente che avrebbe avuto risvolto tragici, quello di cui è stata protagonista Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, mentre si trovava nelle Antille Francesi dei Caraibi insieme al compagno Matteo Napoletano. L’episodio ha avuto luogo alcune settimane fa e l’influencer lo ha raccontato oggi, martedì 22 agosto, mentre si trova ad Ibiza per una nuova tappa delle vacanze.

Le sue parole:

“Io e Matteo eravamo a Saint-Barth e abbiamo deciso di prenotare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Dato che Saint-Barth appartiene alle Antille francesi, presumo che quindi funzioni come in Francia, non era necessaria la patente nautica per la moto d’acqua, quindi, la affittiamo. In questo lasso di tempo si sarebbe fatto tutto il giro dell’isola. C’era Matteo, io dietro di lui, poi, la guida e un altro ragazzo, ci mettono il giubbotto di salvataggio e ci spiegano come mettere in moto e guidare”.

Poi, il presagio:

“Ci avevano detto di non portare nulla perché avremmo potuto perdere le nostre cose. Dopo 10 minuti pensavo sarei morta perché c’erano onde altissime ed era difficile rimanere stabili, io dovevo stare in piedi e non potendomi attaccarmi a niente, mi sono attaccata a lui. Passa una mezz’ora e io ero stanchissima, mi sentivo cadere da un momento all’altro. Nel mentre la guida ci viene incontro e ci dice: ‘Dobbiamo tornare indietro perché sta arrivando una tempesta’”.

Un istante interminabile di paura, dal momento che “il cielo era nerissimo”. Una paura giustificata e che ha messo a dura prova l’inesperienza della coppia e l’esperienza della guida. Poi la tragedia sfiorata:

“La guida parte da sola e noi rimaniamo indietro, quindi, Matteo ha cominciato a correre ma, a un certo punto, prendiamo un’onda fortissima e cadiamo in mare aperto. Nella caduta non so se ho sbattuto le costole contro la moto o Matteo ma fatto sta che non riuscivo a respirare per la botta”.

Lo spavento non è bastato, perché la coppia ha anche litigato con la guida che, nonostante l’incidente, ha chiesto i soldi per l’esperienza. “Ho due costole rotte“, spiega Valentina Ferragni ai suoi follower in apprensione. Una brutta storia da lasciarsi alle spalle, certamente, ma anche un’esperienza da dimenticare se pensiamo che i due si trovavano in mare aperto e in un territorio a loro sconosciuto.

