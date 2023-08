In Through The Out Door dei Led Zeppelin uscì il 22 agosto 1979, disturbato. I quattro ragazzi di Whole Lotta Love non erano certamente in pace: Robert Plant aveva perso suo figlio, John Bonham era sempre più inghiottito dalla sua dipendenza dall’alcol e Jimmy Page giocava a fare il tossico con un consumo oltremodo eccessivo di eroina. A guardare i suoi compari marcire tra problemi personali e vizi c’era John Paul Jones, con un sintetizzatore Yamaha GX-1 come “nuovo giocattolo” pronto a sparare tante cartucce per disegnare una nuova fase della band. L’ultima, ma nessuno lo sapeva.

Nei fatti, In Through The Out Door dei Led Zeppelin fu l’album meno Led Zeppelin dei Led Zeppelin, e probabilmente la band avrebbe preso quella direzione se non avesse scelto di fermarsi dopo la morte di Bonzo. Il sintetizzatore di John Paul Jones fu messo al primo piano, con Page “limitato” all’accompagnamento con qualche protagonismo qua e là. I riff granitici delle produzioni precedenti erano scomparsi.

In The Evening apre le danze con quell’intro che sembrava riprendere il discorso da In The Light per poi trasformarsi in uno spavaldo blues n’ roll; segue South Bound Saurez con Bonzo che strizza l’occhio ai fasti di Whole Lotta Love e alla riuscitissima Custard Pie. Tuttavia, una delle migliori performance di Bonham è senza dubbio Fool In The Rain, che nel pezzo ha dispensato ghost notes e shuffle degni di una leggenda.

È pensiero comunque che il disco non abbia pezzi memorabili come i gloriosi precedenti: possiamo parlare di All My Love che Plant dedicò al figlio defunto, ma l’incantesimo si rompe con Hot Dog che vuole giocare con il country ma riesce poco. Un buon tentativo è Carouselambra, uno dei pezzi più prog dei Led Zeppelin ma anche quello meno adatto alle corde della band.

In Though The Out Door dei Led Zeppelin è senza dubbio un buon disco, ma per capirlo bisogna far finta di ascoltare un’altra band. Probabilmente l’album gettò le basi per una mai pervenuta nuova era di Plant e soci, ma questo non lo sapremo mai.

