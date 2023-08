Nome: Giacomo

Cognome: Urtis

Anno di nascita: 1977

Città: Caracas

Categoria: Chirurgia estetica

Chi è Giacomo Urtis

Giacomo Urtis è un famoso chirurgo estetico nato a Caracas, in Venezuela, il 28 settembre 1977. Fin da bambino si appassiona al mondo della bellezza e decide di studiare medicina, specializzandosi in dermatologia e venereologia. Si laurea presso l’Università di Sassari nel 2002 e successivamente ottiene un master in chirurgia estetica a Milano.

Grazie alla sua bravura e alla sua passione, Giacomo Urtis diventa il chirurgo delle star, richiesto da molti personaggi dello spettacolo per i suoi interventi di ritocco. Lui stesso si sottopone a diverse operazioni per migliorare il suo aspetto fisico, tra cui una liposuzione con innesti di muscolo sull’addome.

Nel 2017 Giacomo Urtis approda nel mondo della televisione, partecipando come concorrente all’Isola Dei Famosi. In seguito, recita nella web serie The Lady di Lory Del Santo e incide una canzone in spagnolo, intitolata Tia. Nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip in coppia con Valeria Marini, una delle sue clienti più fedeli.

Imprenditoria e vita privata

Oltre alla sua attività di chirurgo, Giacomo Urtis è anche un imprenditore di successo. Ha fondato la Dr Urtis Clinic, una catena di cliniche specializzate in chirurgia, medicina estetica e dermatologia, presenti a Milano, Roma e Londra. Ha inoltre lanciato una linea di prodotti cosmetici di alta qualità.

Giacomo Urtis è un uomo eclettico e ambizioso, che ama la vita e il suo lavoro. Si definisce innamorato di Fabrizio Corona, con cui ha dichiarato di volersi sposare nel 2024. Ha anche avuto una relazione con Rodrigo Alves, noto come il Ken Umano.

In molte occasioni gli è stato chiesto se sia intenzionato a cambiare sesso. La sua risposta è stata: “Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un ca**o”.

