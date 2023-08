Stanno venendo a galla nuove anticipazioni, in queste ore, a proposito della batteria dei prossimi Samsung Galaxy S24 in arrivo sul mercato tra circa sei mesi. In attesa di riscontri ufficiali dal produttore coreano, a patto che arrivino in questo arco temporale, è interessante evidenziare come i principali addetti si siano concentrati sul discorso autonomia. Nello specifico, abbiamo elementi contrastanti su cui è possibile concentrarsi nella giornata di oggi, in quanto alcuni segnali positivi vanno considerati insieme ad altri meno incoraggianti per i potenziali acquirenti di questi prodotti.

Anticipazioni su come potrebbe cambiare la batteria dei Samsung Galaxy S24 nei prossimi mesi

Dopo l’approfondimento dei giorni scorsi, più generico sulla possibile scheda tecnica dei nuovi Samsung Galaxy S24 Ultra, vediamo in quale direzione stia andando lo sviluppo del colosso coreano. Secondo le ultime indicazioni fornite da SamMobile, infatti, il nuovo Samsung Galaxy S24 pare essere destinato a ricevere un leggero aggiornamento della capacità della batteria, esattamente come dovrebbe capitare al Galaxy S24 Plus. Al posto di una batteria da 3.900 mAh, la stessa che abbiamo toccato con mano sia con il Galaxy S22, sia con il Galaxy S23, il dispositivo in questione ha tutte le carte in regola per sfondare il muro dei 4.000 mAh.

Nella stessa misura, il modello Plus dovrebbe essere destinato ad avere una batteria da 4.900 mAh, mentre il Galaxy S24 Ultra rimarrà fermo alla batteria con capacità da 5.000 mAh. Se da un lato quanto riportato oggi rappresenta un passo in avanti rispetto alle ultime due serie che sono state lanciate sul mercato, al contempo è fuori discussione che si sia tornati ai livelli del Samsung Galaxy S21. Inutile dire che, in nome del marketing, questo dettaglio verrà omesso al momento del lancio della serie sul mercato.

Vedremo quale sarà la risposta del pubblico ai nuovi Samsung Galaxy S24.

