L’eccellenza dei servizi logistici dell’aeroporto Internazionale di Roma–Fiumicino “Leonardo da Vinci” è il frutto di una rete di infrastrutture all’avanguardia capaci di soddisfare la domanda di parcheggio. Chi giunge fino all’hub con mezzi propri può contare infatti su un ampio numero di autorimesse in cui lasciare il veicolo in sosta e recuperarlo subito dopo l’atterraggio.

A massimizzare i vantaggi di questa formula così preziosa per tutta quella fetta di viaggiatori che, per raggiungere o lasciare lo scalo, non vuole dover dipendere da taxi e mezzi pubblici, è l’innovativa proposta di MyParking.it, il portale che permette di parcheggiare all’aeroporto di Roma Fiumicino e fruire di una vasta gamma di servizi.

MyParking.it: il sito per trovare parcheggio in modo semplice

Qualunque sia la destinazione -porti, aeroporti, stazioni o centri città-, MyParking garantisce agli automobilisti un’area sicura in cui lasciare il veicolo prima di partire. Il servizio mette infatti in contatto con una vasta tipologia di infrastrutture di parcheggio convenzionate, presidiate e videosorvegliate, perfette per parcheggiare l’automobile in tutta sicurezza, ma soprattutto con la massima flessibilità possibile.

Nello specifico, all’aeroporto di Roma Fiumicino, MyParking dà accesso a un’ampia offerta di posteggio perfetta sia per soste brevi sia per i parcheggi a lungo termine, e in entrambi i casi sempre corredate da una serie di servizi utili, che aiutano a semplificare l’esperienza dei viaggiatori.

L’ulteriore vantaggio è quello di poter prenotare un parcheggio in anticipo e pianificare, in modo più accurato, quelle delicate fasi che precedono la partenza: confermando un parcheggio su MyParking, si ha infatti la certezza di poter parcheggiare l’auto a Roma Fiumicino senza ricerche, ritardi, lungaggini o brutte sorprese.

Parcheggio all’aeroporto di Fiumicino: i servizi di MyParking.it

Per individuare tutte le proposte su MyParking.it, è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale del servizio, dove un velocissimo motore di ricerca restituisce tutte le soluzioni possibili semplicemente selezionando gli orari, il periodo di sosta e la tipologia del veicolo da posteggiare.

I risultati permettono di valutare in modo immediato tutte le opzioni possibili nel periodo di tempo selezionato, grazie a un prospetto che li ordina secondo parametri che aiutano a semplificare la fase di scelta.

Ad esempio, filtrando i risultati in base alla distanza, il portale classifica tutte le proposte dalla più prossima alla più lontana, favorendo la scelta di un parcheggio vicino all’aeroporto di Roma Fiumicino o la valutazione di una soluzione un po’ più distante, ma più vantaggiosa dal punto di vista dei costi e dei servizi.

Naturalmente, le autorimesse non prossime all’aeroporto danno sempre accesso a soluzioni di stallo con navetta: un servizio gratuito, disponibile 24 ore su 24, che consente di lasciare l’auto in sosta e fruire di un servizio di trasferimento dal parcheggio al terminal e viceversa, prima e dopo l’atterraggio.

Ordinando i risultati in base ai costi, si possono invece valutare le proposte consultando i preventivi. Grazie a un servizio formulato per garantire tariffe convenienti, MyParking fa sì che sia sempre possibile prenotare un parcheggio low cost all’aeroporto di Roma Fiumicino e in ogni caso di scegliere sempre una soluzione che possa garantire i migliori servizi al miglior prezzo.

Naturalmente, attraverso i filtri si possono personalizzare proposte e servizi in base alle proprie esigenze: chi vuole lasciare l’auto al chiuso, inserendo l’apposito filtro, può valutare solo le opzioni di parcheggio coperto all’aeroporto di Roma Fiumicino, mentre qualora non ci sia questa necessità e si voglia risparmiare sul preventivo, si può selezionare il filtro “Parcheggi scoperti” per visualizzare solo le proposte all’aperto.

Filtrando i risultati con la formula Tieni tu le chiavi si può invece avere la garanzia che il veicolo in sosta non verrà spostato dagli operatori dell’autorimessa, mentre valutando solo i parcheggi con car valet si possono valutare solo le proposte che permettono di consegnare e ritirare l’auto -rispettivamente prima e dopo la partenza- in un’area concordata in prossimità dei terminal. Una serie di servizi che rendono più semplice trovare parcheggio all’aeroporto di Roma Fiumicino e partire sempre con la certezza di aver lasciato il veicolo in un posto sicuro.

