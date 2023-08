L’universo che ruota attorno a John Wick, saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves, sta per sbarcare sul piccolo schermo. The Continental è l’attesissima miniserie prequel/spin-off della serie di film prodotti dal 2014 e si appresta ad esordire in Italia su Prime Video il 22 settembre. Negli Stati Uniti andrà invece in onda su Peacock TV.

Creata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, scritta dagli stessi, insieme a Ken Kristensen, la serie è suddivisa in tre episodi, da 90 minuti circa, diretti da Albert Hughes, Charlotte Brändström.

The Continental – Trama

Ambientato nella New York degli anni ’70, The Continental narra le vicende di Winston Scott e del Continental Hotel, ritrovo dei più letali killer del mondo. L’uomo riesce pian piano a farsi strada, raggiungendo posizioni di rilievo nell’ambiente. A fare da sfondo alla narrazione una serie di eventi che hanno caratterizzato la storia dell’epoca, come le rivolte sociali dell’inverno del malcontento e la crescita della criminalità organizzata statunitense.

The Continental – Cast

In The Continental, Colin Woodell interpreta il giovane Winston, personaggio che nei film è interpretato da Ian McShane. Ecco il cast della serie:

Colin Woodell: Winston Scott

Mel Gibson : Cormac

: Cormac Peter Greene: zio Charlie

Nhung Kate: Yen

Katie McGrath: The Adjudicator

Jessica Allain: Lou

Jeremy Bobb: Mayhew

Adam Shapiro: Lemmy

Ayomide Adegun: Charon

Sallay Garnett: la Concierge

Mishel Prada: KD

Ben Robson: Frankie

Ray McKinnon: Jenkins

