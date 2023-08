Atteso per il prossimo 6 settembre su Netflix, Tahir’s House, nuova serie prodotta in Arabia Saudita che racconta le storie di una famiglia che cerca di rilanciare la propria pescheria di Gedda, in crisi e a rischio pignoramento.

Diretta dal regista saudita Sultan al-Abdulmohsen, la serie è strutturata in sei episodi.

Tahir’s House – Trama

Le vicende di Tahir’s House ruotano attorno a una famiglia di aspiranti imprenditori alle prese con una situazione critica: il loro negozio di pesce è sull’orlo del fallimento. Un caso fortuito spinge i membri della famiglia a intraprendere un’impresa inaspettata, ma la strada da percorrere è costellata di sfide, contrattempi e situazioni paradossali. In mezzo al caos, la serie esplora i temi del sacrificio, della fratellanza e dei legami familiari, evidenziando che il loro vero tesoro, invece del business, potrebbe essere un altro.

Tahir’s House – Cast

Gli interpreti che compongono il cast di Tahir’s House sono:

Mohammed Bakhash (Jumaa), capofamiglia;

(Jumaa), capofamiglia; Alhashimi Alfaisal (Yousef), figlio appassionato ma perennemente sfortunato;

(Yousef), figlio appassionato ma perennemente sfortunato; Mohammed Alfaraa (Karim), malizioso compagno d’affari di Yousef;

(Karim), malizioso compagno d’affari di Yousef; Joud Alsufyani (Azizah), figlia intelligente e determinata in missione per conquistare il mondo;

(Azizah), figlia intelligente e determinata in missione per conquistare il mondo; Naimah Ahmad (Lutfiya), nonna vivace e impavida.

