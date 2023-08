La skincare può essere un vero piacere, un rituale di bellezza per rilassarti e prenderti cura della tua pelle, purificandola o idratandola a seconda delle tue necessità. Sono in pochi però a conoscere tutte le componenti e i prodotti per la perfetta skincare. Hai mai sentito parlare dei sieri viso? Vuoi conoscere i segreti di bellezza di questo tipo di prodotto e come sfruttarlo al meglio? Continua a leggere.

Cos’è il siero viso?

Si tratta di un passaggio molto interessante della skincare che potrebbe dare una svolta decisiva alla tua routine. Di solito si presenta come un liquido leggero a rapido assorbimento da applicare in gocce sul tuo viso, dopo la detersione e prima della crema, sia al mattino che prima di andare a dormire.

La cosa positiva del siero è che non è un prodotto specifico per un solo tipo di pelle: chiunque può trovare quello adatto alle sue esigenze e introdurlo nella propria routine. Oggi esistono sieri per tutte le esigenze, che garantiscono differenti risultati. Alcuni sono idratanti, altri sono pensati per pelli grasse o sensibili, altri ancora hanno una formulazione più adatta alle pelli mature.

Proprio a causa di questa ampia scelta, non esiste un momento perfetto in cui iniziare a usare il siero viso: non si è mai troppo giovani o troppo in là con gli anni per iniziare a provarlo.

Ovviamente è giusto tenere conto della tua tipologia di pelle, imparando a capire le sue necessità, per individuare il tipo di siero perfetto. Se, per esempio, hai una pelle secca, troverai nel siero viso un alleato incredibile per ottenere un’idratazione profonda, duratura ed efficace.

Se invece hai una pelle normale questo prodotto potrebbe essere un prezioso alleato per mantenere il tuo viso idratato e nutrito a lungo nel tempo: in questo modo potrai prevenire la formazione dei primi segni del tempo. Ora però entriamo nel dettaglio.

Le tipologie di sieri viso

Le principali tipologie di sieri viso rispondono a quattro necessità fondamentali:

pelle a tendenza acneica

segni dell’invecchiamento

menopausa

pelle secca

Il siero viso per chi ha una pelle impura, con sebo in eccesso, pori dilatati e punti neri, contiene ingredienti volti a minimizzare queste caratteristiche, come ad esempio acido salicilico, zolfo e acido glicolico. Il siero anti-imperfezioni, così, ti regalerà una pelle dalla texture più compatta e morbida, riducendo brufoli e altri segni dell’acne.

Per quanto riguarda i segni dell’invecchiamento e della menopausa, esistono diversi sieri per trattarli: alcuni si concentrano sulle macchie scure, poiché uniformano la pelle, altri invece agiscono sulle rughe sottili o profonde, nutrendo la pelle tramite un efficace effetto filler. Uno degli ingredienti più diffusi tra i sieri per pelle matura è la vitamina C, che rende il viso più radioso e tonico: opta per un prodotto senza profumo o parabeni, per un effetto più naturale.

Infine, per la pelle secca, la parola d’ordine è idratazione e nutrimento. I migliori prodotti per la cute secca e sensibile mirano a creare una barriera idratante che attenui l’effetto negativo che i fattori ambientali come freddo, vento o sole, possono avere sul nostro viso. Un ingrediente famoso per le sue proprietà nutrienti è sicuramente l’acido ialuronico.

Ora che conosci tutti i segreti del mondo dei sieri per il viso e le grandi potenzialità di un prodotto del genere, non ti resta che trovare quello più adatto alle esigenze e introdurlo nella tua skincare routine per migliorare la tua pelle.

