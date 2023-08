Don Matteo 14 torna a Spoleto per proseguire le riprese. La quattordicesima stagione della fortunata e longeva fiction di successo di Rai1 ha già aperto il set lo scorso giugno.

La nuova stagione di Don Matteo dovrebbe andare in onda nella primavera 2024, non a inizio anno come era solita fare la serie. Secondo quanto scrive La Nazione, le riprese delle nuove puntate partiranno il 18 settembre, per andare avanti fino al 21 ottobre.

Il Comune di Spoleto, si legge sul sito, “concederà alla produzione tutti gli spazi pubblici a titolo gratuito e metterà a disposizione della troupe alcuni servizi”. Il cast e la troupe di Don Matteo 14 tornerà poi a Spoleto tra il febbraio ed il marzo del 2024.

Raoul Bova ha sostituito l’amatissimo Terence Hill, per anni protagonista della fiction di Rai1, a partire dalla tredicesima stagione nei panni di don Massimo. Il nuovo protagonista è stato capace di catturare l’affetto di un vastissimo pubblico – l’ultima puntata della stagione 13 ha fatto registrare il 34% di share, ben oltre le aspettative.

Ci sarà un nuovo Capitano nella caserma dei Carabinieri di Spoleto, Eugenio Mastrandrea che interpreterà Diego Martini.

Per quanto riguarda la Giannetta e il collega Maurizio Lastrico, non sappiamo ancora che fine faranno. Al momento i due attori hanno confermato, tramite video Instagram, la loro presenza in Don Matteo 14. Una cosa è certa: dopo il lieto fine riservato ai personaggi di Anna Olivieri e del pm Marco Nardi dubitiamo fortemente che la coppia si lascerà un’altra volta (a che pro, oltretutto?). Se il loro sarà un’uscita di scena definitiva o solamente un arrivederci, lo sapremo con molta probabilità tra qualche mese.

Non sappiamo al momento quali altri interpreti torneranno per il nuovo ciclo di puntate. Al momento il cast confermato resta composto da Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta e Francesco Scali.

