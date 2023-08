Tanti tifosi vogliono capire quando escono i biglietti di Cagliari-Inter, in vista della seconda giornata di Serie A, con l’esordio tra le mura amiche dei rossoblu dopo l’insperata promozione nel massimo campionato giunta all’ultimo minuto dei playoff. Al momento, infatti, dal club sardo non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali, attese per forza di cose anche dai tanti sostenitori nerazzurri che intendono sostenere la propria squadra nel postiticipo di lunedì prossimo. Un po’ come constatato con la sfida tra Verona e Roma con il nostro articolo dei giorni scorsi, dunque, i club di seconda o terza fascia stanno andando a rilento sotto questo punto di vista.

Proviamo a capire quando escono i biglietti di Cagliari-Inter: le previsioni aggiornate ad oggi

Lo scopo, probabilmente, è quello di spingere la campagna abbonamenti prima di aprire le vendite libere per la prima partita in casa. Così si spiega il ritardo dell’annuncio sui biglietti di Cagliari-Inter. Resta da capire come verrà gestito il settore ospiti, da sempre un problema nell’impianto cagliaritano per la sua scarsa capienza. Diversi tifosi nerazzurri hanno già fatto sapere sui social che non intendono affrontare la trasferta, complici i costi folli per il viaggio di ritorno dalla Sardegna verso il resto d’Italia. Del resto, siamo ancora in alta stagione turistica.

Occorre non dimenticare, però, i tanti tifosi interisti sardi che probabilmente saranno collocati anche in altri settori dello stadio. Insomma, tanto basta per comprendere quanto siano attesi i biglietti di Cagliari-Inter dai sostenitori di entrambe le squadre. Poche scorte, va detto, vista l’importante quota degli abbonamenti per i sardi. Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico, con annunci ufficiali che dovrebbero essere diramati nel giro di uno o due giorni.

Insomma, restate sul pezzo se state provando a capire auando escono i biglietti di Cagliari-Inter per la seconda giornata di Serie A.

