Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 21 al 26 agosto 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Ecco le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Lunedì 21 agosto. Sultan e Cemile sono infuriate quando scoprono che Benal si è trasferita a casa di Nermin. Temendo possa di nuovo nuocere nella relazione tra Mehdi e Zeynep, vanno a cercarla. Ci sarà uno scambio verbale molto acceso tra Sultan, Cemile e Benal e alla fine Benal le metterà alla porta. Nuh, dopo aver scoperto che Faruk sta corteggiando Emine, andrà da lui e faranno a botte. Zeynep tornerà a casa sua, è molto ferita da quello che ha fatto Mehdi.

Martedì 22 agosto. Faruk continua a corteggiare Emine e alla fine la invita a cena; nel corso della serata si confesseranno i rispettivi sentimenti. Tra Medhi e Zeynep c’è ancora tensione, perché lei non riesce a perdonarlo per la sua vecchia relazione con Benal, di cui lei era all’oscuro. La situazione precipita: per salvare Bayram, accusato di furto, Mehdi si ritrova coinvolto in una rissa e viene accoltellato. Viene portato in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

Mercoledì 23 agosto. Mehdi è in fin di vita e lo stanno operando. Sono quasi tutti in ospedale speranzosi di ricevere notizie. Bayram, col volto tumefatto, viene raggiunto da due scagnozzi di Fox che minacciano di ucciderlo, se solo proverà a parlare con la polizia. Mehdi esce dalla sala operatoria ancora sedato e viene trasferito in terapia intensiva, ma gli attriti tra i personaggi affiorano: Bayram confessa l’accaduto alla polizia e a Zeynep, che, come una furia, inveisce contro di lui, mentre Müjgan sfoga la sua rabbia prima su Bayram e poi contro sua madre, che sviene.

Giovedì 24 agosto. Zeynep è disperata perché Mehdi si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sono molto gravi. I medici chiedono alla ragazza e alla sorella di lui di cercare di reperire sangue per una eventuale trasfusione. Mujgan accusa Zeynep di tutto quello che è successo.

Venerdì 25 agosto. Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Mehdi e viene incoraggiato da Nermin a mettersi in coda come gli altri. Zeynep, Cemile, Müjgan, Zeliha e Sakine si alternano in ospedale per avere notizie dal medico. Zeynep si rifiuta di mangiare. Cemile si vede con Benal per chiederle se ha abortito, dato che nell’eventualità che Mehdi muoia, suo figlio è l’unico legame rimasto.

Sabato 26 agosto. In ospedale si teme che le condizioni di Mehdi possano peggiorare. Zeynep, dilaniata dai dubbi, decide di incontrare Benal per dirle che dovrà essere lei a raccontare a Mehdi della sua gravidanza, perché è giusto che lui sappia che presto diventerà padre.

