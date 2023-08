Settanta anni portati benissimo. Il Gattopardo trionfa tra il pubblico italiano. La versione restaurata de Il Gattopardo ha conquistato grandi ascolti televisivi affascinando milioni di telespettatori. Il Gattopardo è uno dei capolavori di Luchino Visconti. Fin dalla prima proiezione nell’ormai lontanissimo 1963, Il Gattopardo apparve a tutti come una pellicola destinata a passare alla storia.

Il film di Luchino Visconti è la versione cinematografica del grande romanzo di Tomasi di Lampedusa. Il Gattopardo è l’affresco solenne e sensuale di un’epoca di profonda trasformazione. O meglio di apparente trasformazione perché ne Il Gattopardo “tutto deve cambiare affinché nulla cambi”.

Luchino Visconti ha diretto un cast stellare. Il Gattopardo cinematografico del 1963 porta in scena un solenne Burt Lancaster, un irriverente Alain Deloin, una meravigliosa Claudia Cardinale. Le musiche di Nino Rota impreziosiscono il Gattopardo la cui scena del ballo è una delle più iconiche della storia del cinema.

Un grande classico che attraversa i decenni, le generazioni, l’evoluzione del gusto mantenendo intatta tutta la sua genialità vitalità. Il Gattopardo è un felice mix di storia e romanzo, amori e battaglie, illusioni e tradimenti, potere e bigottismo. Per questo continua ad affascinarci, coinvolgerci, persino commuoverci. Ed a generare nuove maxi produzioni. Sono in corso le riprese della mini serie serie televisiva Netflix che ripercorrerà le vicende de Il Gattopardo. Ed i social sono già in fermento per comprendere quali saranno le citazioni del capolavoro di Luchino e quanto ci sarà di modernità del mondo 2.0.

Il regista Tom Shankland dirige il cast nel quale troviamo Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi), ma anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

La sfida è ardua ed i paragoni inevitabili. Cresce ancor di più la curiosità per assistere al risultato finale di una storia destinata, comunque, ad esser immortale.

