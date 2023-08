Be Here Now degli Oasis spegne 26 candeline e ancora oggi c’è chi lo considera il primo vero flop dei ragazzi di Manchester. Nei panni di due sbarbi come Noel e Liam Gallagher – 30 anni il primo, 25 il secondo – avere il mondo tra le mani dopo appena due album può essere difficile da gestire. Per questo lo stesso Noel disse, come riportato nel libro Live Forever: The Rise and Fall of Brit Pop: “È il suono di un gruppo di ragazzi, con la droga, in studio, che non se ne fregavano niente di niente”.

Va detto che ogni anno, quando ricorre l’anniversario, c’è chi ripesca dal cilindro la parola “flop”, come se questo disco fosse una vera me**a come lo stesso Noel diceva. Eppure Be Here Now degli Oasis è l’album di Stand By Me, che non è una semplice ballatona da accendini verso il cielo né una frase da scrivere sui muri per gli Instagrammers di oggi: è un bel pezzo pop.

C’è anche la suite All Around The World, che è un po’ la loro Sgt. Pepper’s o la loro Yellow Submarine, con tutti gli sprazzi di psichedelia orchestrale che la tradizione brit-pop richiede. Se dovessimo ascoltare tutto ciò che viene detto, Be Here Now sarebbe il disco peggiore dei fratelli Gallagher.

Certamente, dopo Definitely Maybe e (What’s The Story) Morning Glory? con Be Here Now arriva una punta di discesa, con canzoni meno veraci e una spavalderia che precede tutti, ma come più volte è stato detto dai più appassionati: ce ne fossero, flop del genere. Il gusto personale della band resta tale – Noel lo ha sempre demolito, Liam continua ad apprezzarlo – ma non si può non dire che il terzo album degli Oasis, uscito il 21 agosto 1997, sia un buon album.

