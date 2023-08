Seconda puntata de La Ragazza e L’Ufficiale 2, in onda stasera su Canale5. Come sempre, anche nella domenica del 20 agosto vedremo tre nuovi episodi.

In questa seconda stagione, ambientata otto mesi dopo la conclusione della precedente, il rapporto tra Seyit e Sura non è più lo stesso. Oltretutto, Petro ha stretto una forte amicizia con la ragazza, e per l’ex ufficiale turco è una coltellata alle spalle dato che il suo presunto amico è il responsabile di tutti i suoi guai. Entrano in scena nuovi personaggi, come la famiglia di Murvet, una giovane turca che sarà il nuovo interesse amoroso di Seyit.

Ecco le anticipazioni sui tre episodi che vedremo stasera. Si parte dal 2×04:

Seyit é molto nervoso per la presenza dei soldati inglesi e, in seguito a una discussione con Petro, decide di andarsene. In quel momento un gruppo di resistenti guidato da Lutfu uccide un maggiore inglese e durante la fuga s’imbattono in Seyit, che li aiuta a scappare. Petro, attirato dagli spari, assiste alla scena e rimprovera Seyit perché si sta cacciando di nuovo nei guai. Il legame tra Seyit e Lutfu ormai si è consolidato, tant’è che insieme programmano una spedizione per recuperare le armi. Al contrario, il rapporto tra Seyit e Sura va sempre peggio…

A seguire, l’episodio 2×05:

Lutfu vorrebbe che Seyit conoscesse Murvet, ma il giovane preferisce rimandare l’incontro. Mentre sta per lasciare la festa, fanno irruzione i soldati inglesi e uno dei ribelli, Burhan, viene catturato. Billy riesce a farlo parlare, ma nel frattempo Seyit ha coinvolto Celil nella spedizione finalizzata al recupero delle armi, e saranno loro due a portarle a destinazione.

La serata si conclude con l’episodio 2×06:

Hakki, figlio maggiore di Emine, e’ innamorato di Ayse. Sua sorella Murvet riesce a convincere la madre a proporre ad Ali un incontro per poter parlare di un matrimonio tra i due. Ma, neanche a farlo apposta, nello stesso giorno qualcun altro si presenta a casa di Emine per chiedere invece la mano di Murvet per il proprio figlio, creando grande trambusto.

L’appuntamento con La Ragazza e L’Ufficiale 2 è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:15.

