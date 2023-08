Uno degli argomenti più caldi in vista della tanto attesa uscita degli iPhone 15 sul mercato è senza ombra di dubbio quello relativo al prezzo. Già, perché ogni anno coloro che seguono da vicino le vicende di casa Apple si chiedono se ci sarà o meno un rincaro da parte della mela morsicata. Aspetti che sono diventati ancora più delicati in piena epoca Covid, con aumenti che hanno in qualche modo coinvolto tutti i processi della catena produttiva. Vediamo come stanno le cose al momento.

Cosa possiamo aspettarci sui prezzi degli iPhone 15: rumors aggiornati verso l’uscita

Dopo esserci concentrati soprattutto sull’iPhone 15 Pro Max, analizzando le sette possibili novità che dovremmo toccare con mano subito dopo la sua uscita sul mercato, bisogna a questo punto soffermarsi su questioni puramente commerciali, trattandosi di un altro tema delicato per tutti. Secondo gli ultimissimi riscontri, più in particolare, appare quasi inevitabile un ulteriore aumento dei costi per il pubblico, in relazione ai prezzi di listino applicati ai singoli dispositivi.

Nessuna incertezza sui rincari negli Stati Uniti, dove la prospettiva è quella di passare da 799 a 899 dollari per gli iPhone 15 standard da 128 GB, mentre è previsto il salto da da 899 a 999 per iPhone 15 Plus da 128 GB. Passando poi ai dispositivi dal comparto hardware più evoluto, il salto sarà ancora più traumatico: da 999 a 1.199 dollari per iPhone 15 Pro da 128 GB, mentre passeremo da 1.099 a 1.299 per iPhone 15 Pro Max da 128 GB.

Attenzione, però, perché se da un lato gli aumenti dei prezzi per iPhone 15 sono certi negli Stati Uniti, dove lo scorso anno con gli iPhone 14 siamo restati sui livelli di dodici mesi prima, non è ancora detto che lo stesso avvenga in Italia e nel resto d’Europa. Cosa vi aspettate a settembre?

