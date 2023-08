L’app DAZN sarà la più scaricata in questi giorni per i nuovi clienti del servizio di contenuti sportivi e la più aggiornata per tutti gli utenti che ne hanno usufruito già, almeno dall’anno scorso. Il via della Serie A TIM di Calcio impone di affilare le armi per avere gli strumenti più affidabili per ogni partita di Campionato della massima categoria, per non parlare della serie B ma anche di tanti altri eventi sportivi validi per altre discipline. Qualche suggerimento di utilizzo del tool, così come i riferimenti agli errori più comuni in app, è dunque necessario in questo momento.

Funzionamento

L’app DAZN è del tutto gratuita per i dispositivi Android sul Play Store e sull’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Naturalmente poi il servizio di visione dei contenuti è a pagamento, secondo condizioni variabili da utente ad utente. Sulla piattaforma è disponibile tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, buona parte della UEFA Conference League e della UEFA Women’s Champions League per le competizioni calcistiche. Sono presenti anche canali tematici Juventus TV, Inter TV, Milan TV e Red Bull TV, ma soprattutto Eurosport HD 1 e HD 2. Non manca neanche il basket italiano della LBA ed europeo con le migliori partite di Eurolega e di Eurocup e il campionato NFL del football americano.

Tanta carne a cuocere quella appena indicate: dunque è più che normale che l’app DAZN includa una gran quantità di contenuti. A partire dalla Home, l’utente può selezionare la sua visione preferita attraverso aree tematiche come “Live Ora” con tutte le competizioni in diretta, “Da non perdere”, “Contenuti originali e Show” e tanto altro. Se questo tipo di interfaccia dovesse sembrare a dir poco confusionario, c’è la possibilità di non perdere la bussola in una specifica scheda del menù principale chiamata “Calendario”. Quest’ultima, neanche a dirlo, è sviluppata come un’agenda di appuntamenti giornalieri che possono essere gestiti in maniera semplice. Selezionando una partita live in arrivo attraverso l’icona dei tre puntini verticali, è possibile seguire quanto accade con alert e ricevere avvisi utili in tempo reale.

Sempre dall’app DAZN, l’icona centrale “Sport” del menù veicola l’utente verso tutti i contenuti ordinati per disciplina e, all’eventuale scelta dell’utente, si apre il canale dedicato apposito. Lo strumento per smartphone garantisce anche un’ottima informazione attraverso la scheda “News”. Questa include tutte le ultime notizie sul mondo del calcio ma anche su altri sport. Per finire, l’ultima scheda del menù principale dell’applicazione, è quella dedicata al gioco. Ogni cliente della piattaforma è invitato a fornire pronostici su qualunque evento sportivo. In caso di esito corretto, guadagna punti Cup. Questi ultimi possono essere scambiati con premi, buoni Amazon e abbonamenti DAZN.

Per concludere, un breve sguardo alle impostazioni dell’app DAZN. Dal menù in alto a sinistra rappresentato dalle tre bande orizzontali, è possibile gestire i team e club preferiti riguardo ai quali ricevere informazioni in tempo reale, gli avvisi per specifici match in prossimità del loro inizio e durante lo svolgimento. Per finire, nella sezione dei settaggi, è degna di nota la funzione per il risparmio dei dati quando si è sotto copertura rete mobile o Wi-Fi.

Usabilità

Come pure già accennato, l’esperienza con l’app DAZN potrebbe non essere proprio immediata a causa della gran mole di contenuti. Tuttavia, utilizzando l’espediente della scheda Calendario non si rischierà di perdere alcun evento. L’applicazione è costantemente aggiornata per consentire una migliore esperienza di visione agli utenti. L’ultimo update, sia per Apple Store che per Play Store, risale a questi giorni di metà agosto: probabilmente proprio in previsione del via al Campionato.

Parlando di usabilità del servizio DAZN in generale, non si possono trascurare i tanti problemi che (nelle scorse stagioni) la piattaforma ha avuto per la visione di molteplici eventi sportivi per cause variabili (soprattutto l’elevato traffico sullo strumento). Sperando che la nuova stagione vada in maniera diversa, è comunque il caso di tenere a portata di mano la guida ufficiale a tutti i codici errore del servizio e ai consigli utili per una loro rapida soluzione.

