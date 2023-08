Si chiama Maria Corleone ed è la nuova fiction che andrà in onda prossimamente su Canale5. In televisione stiamo guardando un assaggio della nuova produzione Mediaset che, stando ai palinsesti, dovrebbe debuttare a inizio settembre 2023 (salvo variazioni di programma) sulla rete del biscione.

Dal promo della fiction si evince lo spirito tormentato della protagonista, che afferma: “Da certe cose non si può scappare per sempre”. Come tematiche, Maria Corleone promette al pubblico di Canale5 di far dimenticare Rosy Abate, iconico personaggio di Squadra Antimafia, che poi ha avuto una serie tutta sua con Giulia Michelini.

La trama di Maria Corleone ruota intorno a una giovane donna, che si è trasferita da Palermo a Milano con un sogno: diventare stilista. La sua vita è perfetta: ha un compagno, Luca Spada, giovane procuratore da cui aspetta un figlio. Qualcosa, però, sta per scuotere la sua esistenza per sempre. Rientrata in Sicilia in occasione della grande festa per l’anniversario di matrimonio dei suoi, rimane coinvolta in un attentato che la segnerà profondamente. Maria poco a poco entrerà nei meccanismi criminali della mafia, scendendo a patti con la sua coscienza per difendere la vita e l’onore dei Corleone; ciò però finirà con l’influenzare e cambiare drasticamente il rapporto idilliaco che ha con Luca ed il loro bambino.

Maria Corleone è interpretata da Rosa Diletta Rossi. Nel cast della ficton Mediaset troviamo anche: Fortunato Cerlino, Alessandro Fella, Giuseppe Tantillo, Tosca D’Aquino, Federica De Cola, Aglaia Mora, Vittorio Magazzù.

Maria Corleone è una delle fiction più attese su Canale5 e c’è un motivo. Non a caso dietro la sua produzione c’è la Taodue, autrice di successi televisivi come R.I.S. – Delitti imperfetti, Squadra antimafia – Palermo oggi e Rosy Abate – La serie.

Incentrata sul tema del riscatto e della vendetta, Maria Corleone andrà quindi in onda in autunno su Canale5. Di seguito il promo:

