Nome: Luigi

Cognome: (sconosciuto)

Anno di nascita: 1997

Città: Torre Annunziata

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Giggiolone

Giggiolone è il soprannome di Luigi, un giovane pescivendolo di Torre Annunziata, che ha conquistato il successo sui social con il suo tormentone: “Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone. Con affetto e simpatia, buongiorno Pescheria”. Con questo saluto, Giggiolone si presenta ogni mattina ai suoi clienti e ai suoi follower su TikTok, dove ha più di 2 milioni di fan. I suoi video mostrano la sua vita quotidiana tra il lavoro, la famiglia e gli amici, sempre con allegria e simpatia.

Giggiolone è nato a Torre Annunziata, una città della provincia di Napoli, nel 1997. Fin da piccolo ha aiutato il padre nella pescheria di famiglia, imparando il mestiere e la passione per il mare. Ha frequentato l’istituto alberghiero e ha sognato di diventare uno chef, ma ha preferito rimanere accanto al padre e continuare la tradizione familiare. Nel tempo libero ama giocare a calcio, ascoltare musica e uscire con gli amici.

La sua popolarità sui social è iniziata nel 2020, quando ha aperto il suo profilo su TikTok e ha iniziato a pubblicare i suoi video divertenti e originali. Il suo motto “Buongiorno pescheria” è diventato virale e ha attirato l’attenzione di molti utenti, tra cui anche personaggi famosi come il Calcio Napoli o Ryanair.

La somiglianza con Volodymyr Zelensky

Fino all’agosto 2023, tuttavia, in pochi si erano accorti della somiglianza di Giggiolone con Volodymyr Zelensky. A sottolineare questo dettaglio è stato un telegiornale ucraino che al tiktoker napoletano ha dedicato un vero e proprio servizio in cui sono stati mandati in onda alcuni video presenti sul canale di Luigi.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che grazie a quel servizio vedono il loro idolo estendere il suo bacino di popolarità anche all’estero.

