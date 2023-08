Tra gli smartphone Android più interessanti targati 2023 ritroviamo sicuramente il Samsung Galaxy S23, un top di gamma che ormai è sul mercato già da un bel po’ di mesi e che può essere acquistato ad un prezzo davvero conveniente su Amazon. L’offerta odierna del famoso sito di e-commerce potrà attirare numerosi utenti ancora indecisi sull’acquisto da fare e parliamo del Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna.

Torna ad essere aggressivo il prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon: i dettagli dell’offerta

Non solo aggiornamenti, dunque, come quello che abbiamo trattato ieri. Approfondendo ciò che propone quest’oggi Amazon si potrà notare come sia stato applicato uno sconto davvero interessante sul prezzo precedente da 953,19 euro. Si parla infatti del 30%, arrivando quindi ad un costo finale di 670,25 euro, cifra davvero molto allettante. Su Amazon non ci sono infatti costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S23 potrà arrivare direttamente nelle vostre case.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Tra l’altro c’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna è un top di gamma di quest’anno che potrà anche dare del filo da torcere ai prossimi iPhone, un device che si ritrova con un comparto tecnico di alto livello ed al prezzo proposto da Amazon è assolutamente un affare imperdibile.

Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S23 nero da 128 GB. Parliamo di un flagship avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, ma da non trascurare il comparto hardware grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM. Molto interessante è anche l’aspetto fotografico del Samsung Galaxy S23 vista la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50,12 e 10 megapixel, mentre quello anteriore è da 12 megapixel. Infine la batteria è da 3900 mAh. Sta a voi decidere se puntare su tale offerta.

Continua a leggere su optimagazine.com