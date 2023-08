Sta per arrivare una volta per tutte un aggiornamento WhatsApp richiesto a gran voce dal pubblico in questi anni, a prescindere dal fatto che si disponga di un iPhone o di uno smartphone Android. Nello specifico, le ultime voci riportano che l’app sia finalmente pronta a rendere disponibile l’upgrade utile per inviare e ricevere foto ad alta qualità. Uno dei grandi limiti di questa piattaforma, negli ultimi anni, si è concentrato proprio sulla mancata possibilità di mantenere la risoluzione originale delle foto, con tutto quello che ne consegue per il destinatario.

Sta per arrivare l’aggiornamento WhatsApp per le foto inviate ad alta qualità tramite l’app

Dunque, dopo aver analizzato più da vicino le ultime mosse sul fronte degli stickers, come abbiamo avuto modo di sottolineare tramite il nostro ultimo articolo a tema, è importante concentrarsi sul nuovo aggiornamento WhatsApp che potrebbe fare effettivamente la differenza per buona parte degli utenti. Per farvela breve, a stretto giro non sarà necessario ricorrere a trucchi per inviare foto o video ad alta risoluzione su WhatsApp, a differenza di quanto avvenuto nel corso degli ultimi mesi.

Dopo che la funzione è stata individuata in fase di sviluppo a giugno dai principali addetti ai lavori, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha confermato la notizia tanto attesa dal pubblico attraverso un post su Instagram. Ovviamente tramite WABetaInfo. Il numero uno dell’azienda, ha annunciato che la funzione che consente di condividere immagini ad alta risoluzione su WhatsApp è in fase di lancio a livello globale, anche se al momento non abbiamo date specifiche per il pubblico Android ed iPhone.

Staremo a vedere come andranno le cose, ma l’arrivo imminente di un importantissimo aggiornamento WhatsApp è ormai notizia certa.

