Terzo e ultimo appuntamento con Squadra speciale Cobra 11 27 per affrontare nuove sfide e nuovi casi. Stasera 17 agosto andrà in onda un nuovo episodio della longeva serie action, che è anche il finale della ventisettesima stagione.

Semir e Vicky, i due protagonisti, ispettori della polizia autostradale, riprendono a sorvegliare il territorio e a inseguire il crimine sulle strade del loro paese. Nuova stagione, nuovo format: a partire dalla ventisettesima, guarderemo tre episodi dalla durata di 90 minuti ciascuno.

Andiamo quindi alle anticipazioni dell‘episodio 27×03 che vedremo stasera. In Indifese, Semir è al pronto soccorso con Vicky e Bianca e, in attesa di notizie di Max, di Dana e del loro bambino ricoverati dopo un incidente d’auto, si confida con Bianca a cui racconta, attraverso un flashback, cosa gli è successo mesi prima. Dopo il suo rilascio di prigione, un brutale rapimento sconvolge la città: un misterioso rapitore mascherato, che si fa chiamare “Legion”, ha sequestrato una ragazza in pieno giorno. Come ben presto poi si scopre, la giovane donna è Denise Wallbusch, la psicologa del carcere in cui si trovava in custodia l’ispettore. Semir, sulla lista nera della nuova procuratrice Berling e in attesa di processo, decide comunque di intervenire investigando per conto proprio e intromettendosi nelle indagini ufficiali rischiando definitivamente la propria carriera.

Nel cast della stagione 27 di Squadra Speciale Cobra 11 troviamo: Erdoğan Atalay nel ruolo delle storico protagonista Semir Gerkhan; Pia Stutzenstein è Vicky Reisinger; Patrick Kalupa è Roman Kramer, a capo del distretto; Christopher Patten è Marc Schaffrath, ispettore del comando di Dortmund ed ex di Vicky; Gizem Emre è Dana Gerkhan, figlia di Semir; Nicolas Wolf è Max Tauber, ex collega di Vicky, diventa poi collega di Dana.

La regia è di Franco Tozza, con Erdoğan Atalay, Pia Stutzenstein, Patrick Kalupa, Gizem Emre, Nicolas Wolf, Nina Kronjäger, Jean-Yves Berteloot, Lucie Aron.

La serie tv è stata rinnovata per un’altra stagione composta da sei episodi, che andrà in onda in Italia il prossimo anno.

Squadra Speciale Cobra 11 27 vi aspetta stasera su Rai2 alle 21:20.

