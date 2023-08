Scott Pilgrim torna in azione su Netflix. La piattaforma di streaming ha diffuso il primo teaser ufficiale di Scott Pilgrim – La serie che debutterà il prossimo 17 novembre. Il progetto è basato sulla graphic novel che aveva già ispirato il film cult del 2010 Scott Pilgrim vs. the World, diretto da Edgar Wright, che ritroviamo qui tra i produttori esecutivi insieme ai co-showrunner Bryan Lee O’Malley, fumettista che ha già lavorato alle graphic novel di Scott Pilgrim, e BenDavid Grabinski (Are You Afraid of the Dark?). La serie è diretta da Abel Góngora (Star Wars: Visions, Adventure Time) e si avvarrà anche di una colonna sonora curata dalla band pop-rock Anamanaguchi, che ha scritto e arrangiato brani inediti per l’occasione, e da Joseph Trapanese (Straight Outta Compton).

Trama e Cast di Scott Pilgrim – La serie

La graphic novel che ha ispirato la serie televisiva racconta la storia di Scott, un bassista fannullone che vive a Toronto, dove si innamora di Ramona Flowers. Prima di uscire con lei, però deve affrontare e sconfiggere i suoi cattivissimi ex fidanzati.

I doppiatori dei personaggi principali di Scott Pilgrim – La Serie sono gli stessi attori che hanno interpretato Scott e Ramona. Ecco il cast completo dei doppiatori:

Michael Cera – Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead – Ramona Flowers

Satya Bhabha – Matthew Patel

Kieran Culkin – Wallace Wells,

Chris Evans – Lucas Lee

Anna Kendrick – Stacey Pilgrim

Brie Larson – Envy Adams

Alison Pill – Kim Pine

Aubrey Plaza – Julie Powers

Brandon Routh – Todd Ingram

Jason Schwartzman – Gideon Graves

Johnny Simmons – Young Neil

Mark Webber – Stephen Stills

Mae Whitman – Roxie

Ellen Wong – Knives Chau

Continua a leggere Optimagazine