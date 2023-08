Ci sono nuovi fattori che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto concerne il Samsung Galaxy S23 ed un aggiornamento per certi versi a sorpresa che pare stia arrivando direttamente dagli Stati Uniti, con un particolare riferimento ad un upgrade destinato a fare la differenza. Soprattutto per gli amanti delle foto. Al netto delle novità previste sotto questo punto di vista attraverso One UI 6.0 ed Android 14, in attesa che il pacchetto software stabile e definitivo sia disponibile per questa serie, ci sono altre migliorie che possiamo iniziare a valutare da questo momento.

Stanno arrivando funzioni extra per la fotocamera del Samsung Galaxy S23 dagli USA a partire da oggi

La questione One UI 6.0, in verità, l’abbiamo affrontata già nei giorni scorsi con un altro articolo, mentre la novità del giorno ci parla di un aggiornamento extra che sta mettendo piede negli USA. In attesa di capire se e quando il firmware arriverà in Italia e nel resto d’Europa, proviamo a capire insieme in quale direzione stia andando il produttore coreano. Oggi 17 agosto tutto ruota attorno alla versione firmware S91xU1UEU1AWGH, con un peso dell’upgrade non indifferente.

Come riporta SamMobile, infatti, il nuovo aggiornamento ha una dimensione superiore a 1,2 GB e apporta numerosi miglioramenti relativi alla fotocamera e alla galleria. Al suo interno, troviamo un interruttore di zoom 2x nell’app Fotocamera tramite il plug-in Camera Assistant. Si tratta di una nuova opzione di zoom che offre una qualità dell’immagine simile allo zoom ottico.

Inoltre, Samsung ha portato lo zoom digitale basato su AI Deep Learning che ha debuttato con Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 sulla serie dei Samsung Galaxy S23, con relativo miglioramento della qualità dell’immagine per gli scatti acquisiti attraverso lo zoom digitale. Si attendono novità per l’Italia.

