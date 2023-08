Tutti attendevano un commento, poi è arrivato sulle pagine di Mowmag. L’intervento di Morgan contro Aldo Grasso, ovviamente, riguarda le esternazioni del noto giornalista e critico su Franco Battiato, o meglio, sul documentario Il Coraggio Di Essere Franco. Grasso lo ha fatto nel suo editoriale sul Corriere della Sera.

Le sue parole: “Quello che resta veramente di Franco Battiato è il canto estivo di ‘Cuccurucucu paloma /Ahia-ia-ia-iai cantava/Cuccurucucu paloma /Ahia-ia-ia-iai cantava”, e ancora: “La Cura è diventata la colonna sonora dei matrimoni civili”. Attenzione: le bordate di Grasso erano indirizzate principalmente contro il documentario e contro la percezione che abbiamo del Maestro, non a caso il giornalista definisce il lavoro “pieno di luoghi comuni” e “privo di coraggio”.

A scagliare Morgan contro Aldo Grasso, però, è anche la passione assoluta di Marco Castoldi verso il cantautore siciliano. Incalzato da Mowmag, il frontman dei Bluvertigo sostiene che il giornalista non abbia “nulla di rilevante da dire su Battiato” e secondo lui “non ne piglia una” quando parla di musica.

Gli articoli di Grasso, secondo Morgan, sono adatti ad un “pubblico disinformato”, mentre chi è più accorto sulla cultura musicale “lo bypassa”. Poi la stoccata decisiva: “Da anni scrive banalità da hater, sembra un po’ un leone da tastiera del giornalismo“.

L’amore di Morgan per Battiato è indiscusso, e Castoldi non perde mai occasione per ricordare il Maestro e per difenderne la memoria, anche dalle opinioni espresse da altri. Quando si tratta del cantautore di Milo, Morgan disconosce la democrazia artistica ma attenzione, non lo fa per frapporre un muro fra sé e il resto del mondo: le parole di Castoldi su Battiato sono imperative. Si deve amare Battiato, bisogna accettare che il Maestro sia l’ossigeno che abbiamo immeritatamente meritato. Perché perdere tempo a odiare o a sforzarsi di demolire un diamante?

