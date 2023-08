Ci sono tanti post che circolano sui social di utenti che si chiedono quando escono i biglietti di Verona-Roma. In attesa di eventuali ticket extra per la sfida tra Roma e Salernitana, nonostante dopo il nostro primo approfondimento in merito sia arrivato puntuale il sold out per il match in programma allo Stadio Olimpico, ora tocca concentrarsi sulla seconda giornata di Serie A. Tanti tifosi vorrebbero essere al Bentegodi il prossimo 26 agosto, con un inevitabile riferimento soprattutto ai supporters giallorossi, che sono soliti seguire in massa la squadra anche in trasferta.

Capiamo quando escono i biglietti di Verona-Roma: le prospettive in vista della seconda giornata di campionato

Ad oggi, cosa possiamo dire a chi chiede quando escono i biglietti di Verona-Roma? Se da un lato cresce l’attesa per la seconda giornata di campionato, al contempo abbiamo osservato in mattinata che, stranamente, la società scaligera non abbia ancora diramato comunicazioni in merito. Dunque, ad oggi si brancola nel buio, se non altro perché l’apposita area della biglietteria virtuale della società gialloblu si limita a rimandare i tifosi alla sottoscrizione degli abbonamenti. Nessun riferimento, dunque, alle prime partite della stagione che si disputeranno al Bentegodi.

In attesa di segnali più concreti, ad oggi possiamo soltanto ipotizzare che i biglietti di Verona-Roma possano essere messi in vendita tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Resta da capire se possano giungere limitazioni dall’Osservatorio, ma ad oggi non abbiamo segnali che vanno in questa direzione. Sarà tutto più chiaro nel corso dei prossimi giorni, sciogliendo una volta per tutte i dubbi che hanno caratterizzato questa fase.

Cosa vi aspettate a proposito dell’uscita dei biglietti di Verona-Roma? Fateci sapere qui di seguito, sperando che tutto possa sbloccarsi in un arco temporale molto ristretto.

