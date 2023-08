Stanno trapelando proprio in queste ore ulteriori indiscrezioni a proposito della scheda tecnica concepita per il Samsung Galaxy S24 Ultra. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di questa serie, viviamo un periodo molto caldo sotto questo punto di vista. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato poco meno di una settimana fa, in attesa che dal produttore coreano arrivino segnali più concreti ed ufficiali in merito. Rispetto all’ultimo bollettino, effettivamente ci sono alcuni dettagli che devono essere presi in esame per il pubblico italiano.

Processore e fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra: cosa sappiamo fino a questo momento

Le ultime considerazioni in merito arrivano direttamente dal tipster Yogesh Brar, secondo cui il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra presenterà tra i suoi plus una configurazione quad-camera sul retro. Tutto ruota attorno ad una fotocamera principale da 200 MP, senza dimenticare la fotocamera ultrawide da 12 MP e quella con teleobiettivo da 50 MP, che sarà supportata dal canto suo da uno zoom ottico 3x. A chiudere il discorso troveremo una fotocamera da 10 MP con periscopio e con zoom ottico 10x).

Quale spunto in più lo regala proprio la fotocamera principale da 200 MP, destinata a puntare sul medesimo sensore ISOCELL HP2 utilizzato nel Galaxy S23 Ultra. Del resto, anche la fotocamera ultrawide a detta della fonte potrebbe garantire continuità rispetto a quanto abbiamo osservato pochi mesi fa con il Galaxy S23 Ultra. Al contrario, il teleobiettivo da 50 MP, se confermato, rappresenterebbe un grosso aggiornamento rispetto a quello da 10 MP del Galaxy S23 Ultra.

Conferme anche per l’utilizzo del processore Exynos 2400 in alcuni Paesi, tra cui la maggior parte dell’Asia ed il mercato europeo. Insomma, da monitorare con attenzione il Samsung Galaxy S24 Ultra.

